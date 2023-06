Tunisie: Play off | 10e journée - Le CA affronte l'UST - Conserver la dynamique

Dans son copieux calendrier, le CA espère enchaîner à Tataouine avant d'engager la dernière ligne droite du championnat et croiser plus d'un cador.

Après la débauche d'énergie face au CSS, pas le temps de souffler pour un CA qui croise, cet après-midi, l'UST à Tataouine. La pression ne retombe donc pas. Les Clubistes ont beau s'être payé le scalp du CSS (2-0), ils ne peuvent pas se permettre de se reposer néanmoins. Les hommes de Saïd Saïbi sont ainsi condamnés en cette fin de saison à une peine très simple : gagner pour capitaliser et confirmer cette progression vertigineuse, fruit d'un travail accompli à tous les étages du club. Et dire qu'il y a à peine un trimestre, certains observateurs affirmaient qu'il faudrait un miracle pour voir le CA intégrer le top 3 à la fin de la saison.

En fin de compte, quasiment, titre, C1 ou C3, la lumière est là et le miracle est palpable avec cet enchaînement de victoires et cette dynamique qui s'installe. Le CA caracole donc toujours au second rang, mais se rapproche du leader qu'il talonne. Un statut d'outsider attractif construit et consolidé durant la majeure partie de la saison, un collectif sans grande star, mené par un coach en totale maîtrise, la recette est réussie et le CA mérite beaucoup de crédit, vu sa persévérance ces derniers temps.

Avec des ambitions à peine dissimulées...

Sur ce, la progression est également visible à travers le prisme des statistiques : guidé par une solide défense sur laquelle les Clubistes ont longuement compté pour gratter des points, le CA s'est également récemment émancipé offensivement et le danger vient de partout, des bases arrières jusqu'au front de l'attaque. C'est démontré depuis des mois au CA. Si le préambule du championnat a servi de préchauffage, les Clubistes ont depuis passé la vitesse supérieure. Et pas sûr, même, que les dirigeants clubistes imaginaient une progression aussi rapide!

Aujourd'hui, avec des ambitions à peine dissimulées, le CA a un bon coup à jouer chez la lanterne rouge. Et à l'heure de fouler le synthétique stade Néjib-Khattab, déjà, un parfum d'Afrique enivrera les Clubistes, sorte de prémices de ce qui attend un club prêt à embrasser son futur doré. Bref, actuellement, le CA ne craint plus personne et il a antérieurement prouvé qu'il savait voyager (victoire à Monastir). Les Clubistes seront privés de Chrifi, expulsé face au CSS. Si l'on suit ce que Saïbi a fait contre le CSS, Khelil regagne l'axe de défense et c'est Kossy qui passe à sa place.