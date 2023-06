Tunisie: Handball | Doublé pour l'EST - Une saison faste !

Oussema Boughanmi et ses camarades ont tout raflé sur leur chemin. C'est ce qu'on appelle une saison bien remplie pour la section la plus régulière, voire la plus performante du club de Bab Souika.

Trois semaines après avoir remporté le championnat de Tunisie, les «Sang et Or» se sont adjugé, vendredi dernier, le trophée de la Coupe de Tunisie après avoir battu en finale un des piliers de la discipline, El Makarem de Mahdia, sur un score qui dénote la domination des camarades de Oussema Boughanmi (35-22).

En s'adjugeant le trophée de la Coupe de Tunisie, ce qui leur vaut un doublé à l'échelle nationale, les handballeurs « sang et or » terminent la saison en beauté. Une saison qu'ils ont commencée, d'ailleurs, sur une note positive, en remportant, le 27 septembre dernier, la Coupe arabe de la discipline au détriment du géant cairote, Ezzamalek.

Quelques jours après, les «Sang et Or» ont répliqué, s'offrant le même adversaire le 9 octobre 2020, remportant cette fois-ci le Championnat d'Afrique des clubs.

Une suprématie qui dure...

Animés par la culture de la gagne et avec un moral boosté par deux titres internationaux remportés au début de l'exercice, les Espérantistes sont restés sur leur lancée. Vendredi dernier, les «Sang et Or» ont préservé le trophée de la Coupe de Tunisie pour la troisième année consécutive. Une consécration venue confirmer la suprématie de l'équipe de handball de l'Espérance ces dernières années, puisqu'en championnat aussi, le club de Bab Souika a récupéré un titre qui lui a échappé en 2022, alors qu'il était le tenant du titre.

Bref, Oussema Boughanmi et ses camarades ont tout raflé sur leur chemin durant cet exercice. C'est ce qu'on appelle une saison bien remplie pour la section la plus régulière, voire la plus performante du club de Bab Souika. On ne peut pas dire autant de la section de football. Mohamed Ali Ben Hammouda et ses camarades devront, d'ailleurs, prendre exemple Oussema Boughanmi et ses équipiers. Eux, au moins, ils préservent la culture de la gagne, marque de fabrique du doyen des clubs tunisiens.