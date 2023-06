Algérie: APN - M. Boughali reçoit le président de la Cour suprême fédérale de la République d'Irak

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a reçu, lundi à Alger, le président de la Cour suprême fédérale de la République d'Irak, Jassem Mohamed Abboud, et la délégation qui l'accompagne, avec qui il a évoqué les moyens de renforcement des relations bilatérales, indique un communiqué de l'Assemblée.

Lors de cette rencontre, "les deux parties ont passé en revu la qualité des relations bilatérales et examiné les moyens de leur renforcement à tous les niveaux au service des intérêts des deux pays et des deux peuples frères", précise le communiqué.

Dans son allocution de bienvenue, "M. Boughali a rappelé les relations fraternelles et historiques entre les deux pays", soulignant "le souci de l'Algérie de les développer pour se mettre au niveau des aspirations des deux pays et des deux peuples frères".

Il a également salué "la convergence de vues entre les deux pays dans les questions d'intérêt commun, ainsi que le soutien mutuel lors des fora internationaux".

Sur le plan parlementaire, le président de l'APN a exprimé "la disposition du Parlement algérien à oeuvrer au renforcement des relations entre les deux institutions législatives, en sus d'asseoir les passerelles d'amitié, de coopération et de coordination dans les différents domaines au service des deux peuples frères", rappelant "la participation du Parlement algérien aux travaux de la 34e Conférence de l'Union interparlementaire arabe (UIPA)".

Pour sa part, M. Jassem Mohamed Abboud, qui s'est dit ravi d'être en Algérie, a salué "les liens fraternelles liant les deux pays et les deux peuples", soulignant "le soutien apporté par son pays à toutes les causes de libération dans le monde, notamment la cause centrale, à savoir la cause palestinienne".

A cette occasion, le responsable irakien a présenté "les missions et le rôle de la Cour suprême fédérale et des institutions d'Etat de l'Irak", exprimant "la volonté et l'attachement de son pays à renforcer ces liens dans différents domaines".