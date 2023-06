Algérie: Attaf examine avec son homologue turc les moyens de renforcer les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, s'est entretenu par téléphone avec son homologue turc, Hakan Fidan, sur les moyens de renforcer les relations de coopération et de partenariat entre l'Algérie et la Turquie, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, M. Attaf a félicité M. Fidan pour sa nomination à la tête du ministère turc des Affaires étrangères, lui souhaitant plein succès dans l'accomplissement de ses missions, ajoute le communiqué.

Il a également exprimé "sa satisfaction du niveau des relations algéro-turques, sous la direction éclairée et le suivi direct des deux présidents, M. Abdelmadjid Tebboune et M. Recep Tayyip Erdogan, qu'il s'agisse du volet économique qui connait une hausse du volume des investissements bilatéraux et des échanges commerciaux, ou du volet politique caractérisé par une coordination permanente entre les deux pays sur les questions qui concernent les intérêts essentiels et les préoccupations majeures de chacun des deux pays".

Dans ce contexte, M. Attaf a exprimé son voeu de poursuivre le travail avec son homologue turc en vue d'accomplir de nouvelles réalisations "qui contribueraient à renforcer les relations bilatérales exceptionnelles".

Pour sa part, le ministre turc a remercié son homologue algérien pour ses félicitations, soulignant qu'il "partage avec lui la même évaluation positive de l'évolution remarquable des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays", et qu'il "partage également la même vision ambitieuse quant à l'exploration de leurs perspectives prometteuses", selon la même source.

Il a mis en exergue également, "l'intérêt particulier" accordé par les dirigeants turcs aux relations unissant les deux pays, ajoute la même source.

Les deux ministres ont, enfin, convenu de poursuivre les efforts communs et les renforcer davantage afin d'atteindre "les plus hauts niveaux possibles en termes de relations de coopération et de partenariat pour réaliser les aspirations des deux peuples frères et valoriser leurs intérêts communs", conclut le communiqué.