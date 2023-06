Algérie: Constantine fin prête à accueillir les Jeux sportifs arabes en juillet

CONSTANTINE — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, a déclaré, lundi après-midi à Constantine, que cette wilaya est "fin prête à accueillir les Jeux sportifs arabes que l'Algérie organise du 5 au 15 juillet prochains".

En marge de son inspection de plusieurs installations sportives et hôtelières de la wilaya, dans le cadre d'une visite de travail en prévision de ces jeux, le ministre a souligné que la wilaya de Constantine était "fin prête pour cette compétition du fait de son expérience et de ses atouts, qu'ils soient d'ordre logistique ou infrastructurel". D'autant, a-t-il ajouté, qu'elle a déjà accueilli, dans de bonnes conditions, plusieurs rencontres du CHAN (championnat d'Afrique des joueurs locaux) et de la CAN U17.

M. Hammad a également indiqué que la wilaya de Constantine "comprend, non seulement des infrastructures sportives adéquates pour un tel événement", mais aussi "d'autres installations aux normes internationales, dotées d'équipements modernes qui permettent aux élites sportives de se préparer convenablement. Des infrastructures, a-t-il dit, qui représentent "un acquis pour la wilaya et pour l'Algérie en général".

Le ministre a également souligné que la wilaya de Constantine bénéficiera de la levée "prochaine" du gel de plusieurs projets relevant du secteur de la jeunesse et des sports, de quoi donner "une impulsion aux sports dans une wilaya qui a donné naissance à des athlètes de haut niveau en natation, en football en athlétisme et dans d'autres disciplines".

Après avoir remercié les autorités de la wilaya pour les efforts considérables fournis pour la réussite du prochain événement sportif arabe, le ministre a appelé le public et les supporters à "préserver les installations sportives".

Le ministre avait entamé sa tournée dans la wilaya de Constantine par une visite du stade du Chahid Hamlaoui et ses annexes où il s'est enquis de la préparation de cette installation. M. Hammad a également visité l'hôtel Golden Tulip (classé 5 cinq étoiles), dans la commune d'El Khroub, où les délégations participantes aux joutes arabes seront hébergées.

L'hôtel, qui comprend 95 chambres et toutes les commodités pour une bonne récupération, a déjà accueilli deux équipes africaines dans le cadre du CHAN et 3 autres ayant participé à la CAN U17.

Le ministre a également visité un complexe sportif dans la commune d'Ain Smara, où il a fait part de son "admiration" devant la qualité de cette infrastructure, avant de son se rendre dans la circonscription administrative d'Ali Mendjeli où il a inspecté les travaux d'une piscine semi-olympique couverte devant ouvrir ses portes en juillet prochain.

Pour rappel, le ministre de la Jeunesse et des sports a effectué, dans la matinée, une visite similaire dans la wilaya d'Annaba qui accueillera également une partie des prochains Jeux sportifs arabes. Il avait notamment insisté sur la "préservation et la valorisation" des acquis de l'Algérie en matière d'infrastructures sportives.