Mali: Formation sur les droits de l'homme et les violences sexuelles à Gao et Mopti

Le respect des droits de l'homme et la lutte contre les violences sexuelles restent des préoccupations majeures au Mali. Afin de renforcer les capacités des acteurs de la société civile et des forces de défense et de sécurité sur ces thématiques, des formations ont récemment été organisées par la MINUSMA dans les régions de Gao et de Mopti.

Renforcement des capacités sur la surveillance des droits de l'homme

Dans la région de Gao, le 31 mai, la MINUSMA a formé 10 éléments (tous des hommes) de la Direction régionale de la Protection civile de Gao sur les standards nationaux et internationaux des droits de l'homme. Les participants ont appris les normes et principes des droits de l'homme, ainsi que les mécanismes nationaux et internationaux de protection de ceux-ci. Ils ont également été sensibilisés sur leur devoir de protéger et de respecter les droits de l'homme dans le cadre de leurs opérations.

Dans la même région, le 1er juin 2023, la MINUSMA a organisé une formation à des acteurs de la société civile sur les techniques de monitoring, documentation et rapportage des violations et abus des droits de l'homme. Les participants ont acquis des techniques pour collecter et analyser des informations, ainsi que documenter et rapporter les abus et les violations des droits de l'homme. L'accent a également été mis sur la protection des victimes, des témoins et des sources d'information.

Sensibilisation aux violences sexuelles liées aux conflits

Dans la région de Mopti, le 30 mai 2023, 25 éléments de la Protection Civile (21 hommes et quatre femmes) venus des régions de Bandiagara, Douentza et Mopti ont participé à une formation sur les violences sexuelles liées aux conflits (VSLC). A travers des cas pratiques, les participants ont pu approfondir leur connaissance sur les différents types de VSLC, tels que le viol, l'esclavage sexuel et le mariage forcé, ainsi que les conséquences physiques et psychologiques pour les survivants.

Ces formations s'inscrivent dans une démarche visant à renforcer les capacités locales en matière de droits de l'homme et de lutte contre les violences sexuelles. Elles témoignent de l'engagement de la MINUSMA à promouvoir et à protéger les droits fondamentaux des populations maliennes.