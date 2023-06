Madagascar: WikiChallenge 2023 - Le Grand Prix International remporté par l'EPP de Behenjy

Une fois de plus, Madagascar est mis en lumière dans le secteur du numérique. Grâce à l'EPP de Behenjy, la Grande île se trouve en tête de classement au concours international WikiChallenge, avec le Maroc et la Tunisie.

Encourager les écoliers à partager leur regard sur des sujets qui les entourent. C'est l'objectif du concours WikiChallenge, organisé par la fondation Orange avec l'association Wiki In Africa. Ce concours s'adresse aux étudiants de 9 à 13 ans scolarisés dans les Écoles Numériques déployées en Afrique par la fondation Orange. « Avec l'aide de leurs enseignants, les élèves créent des articles sur des thèmes qui sont chers à leur communauté. Les enfants des Écoles Numériques peuvent ainsi apprendre à publier un peu de leur vie quotidienne sur Vikidia. En plus, le concours permet aux écoliers de découvrir le numérique, de faire des progrès en écriture tout en partageant leur culture locale avec le reste du monde », ont expliqué les représentants de la fondation Orange.

Grand gagnant

Pour l'édition 2023, plus de 100 établissements issus de 10 pays d'Afrique ont participé au concours. Chacun des trois grands gagnants a reçu 5000 euros en fournitures scolaires dont des cartables, des cahiers, des ordinateurs etc. Madagascar figure parmi ces meilleurs, avec l'article « Ikopa » de l'EPP de Behenjy. Les deux autres grands gagnants sont l'école Oued Chiaf du Maroc et l'école primaire Ras El Oued Smar Tataouine de la Tunisie. En outre, l'école primaire et secondaire Antanety de SOS Village d'Enfant a également remporté le prix national pour Madagascar - des fournitures scolaires d'une valeur de 2500 euros - pour son article « Caméléon de Parson ».

Développement numérique

A noter que plus de 240 écoles numériques ont été déployées dans les quatre coins de la Grande-île, par Orange Solidarité Madagascar, depuis 2014. Selon ses promoteurs, l'objectif de ce programme est de faciliter l'imprégnation du programme éducatif en ajoutant des contenus numériques dans les classes primaires et secondaires, à travers une méthode ludique tout en étant efficace par le numérique, afin de permettre aux élèves d'enregistrer de meilleurs résultats. D'après les explications, il s'agit de réduire la fracture numérique tout en améliorant la qualité de l'enseignement et de favoriser l'égalité des chances en matière d'éducation numérique, quel que soit le lieu de vie et l'origine sociale des écoliers.