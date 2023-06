Madagascar: « Tournoi des 4 nations » - Début du regroupement des Barea U23 mardi

Après la publication, la liste des joueurs retenus, le coach, Boualem Mankour procédera au regroupement de ses poulains à partir du 13 juin.

Si quatre nations étaient prévues participer au tournoi, au début, avec les désistements de la Guinée Bissau et du Congo Brazzaville, deux nouveaux participants se sont invités à la compétition les 17 et 18 juin à Paris. La sélection Réunion séniors des Jeux des Îles 2023 et l'équipe de l'Atletico Paris en national 2 participeront au tournoi à la place des deux nations africaines.

C'est devenu en quelque sorte un tournoi des Iles de l'Océan Indien. La participation de Madagascar à ce tournoi est rendue possible grâce à l'Union des footballeurs internationaux et des cadres sportifs malgaches (UFICASM). Le contrat de l'UFICASM et la FMF, malgré la non qualification des Barea U23 pour les Jeux olympiques de Paris 2024, se poursuit jusqu'à la fin des Jeux de Paris. Pour ce tournoi, les protégés de Boualem Mankour affronteront les Réunionnais qui vont disputer les Jeux des Îles à Antananarivo au mois d'août-septembre 2023, ce samedi.

L'autre match opposera les Comoriens aux joueurs de l'Atlético Paris. Le technicien, franco-algérien Boualem Mankour, en dépit de son désistement de dernière minute lors des qualifications à la CAN U23, est revenu à la tête de la sélection. « Des joueurs locaux ont été appelés au sein du groupe, mais nous attendons le retour de la fédération pour les préparatifs », a fait savoir Solonirina Raharijaona, président de l'UFICASM.

La liste

Gardiens

Gardiens de but :

-Enzo Breviglieri (DIJON FC, France).

-Mahamoudou Simon (ST Nazaire, France).

Défenseurs :

Matis Rakotomahanina ( Racing Union Let, Luxembourg)

Kari Eshan (Nimes OL, France).

Mick Rafiakarana (Aubagne F.C, France)

Davidson Gueguen (Stade Laval, France)

Claude Ratsimbazafy (Zanakala FC, Madagascar)

Tony Robert (Yverdon Sport, Suisse)

Thierno Millimono (Besancon Foot, France).

Nomena Andriantina (Aubagne FC, France)

Feron Gianni (US Torcy, France)

Milieux de terrain

Kalvin Paul (Vierzon FC, France).

Andy Rakotondrajoa (Disciples FC, Madagascar).

Mamisoa Rakotoson (Elgeco Plus, Madagascar)

Rayan Rakotoarisoa (IS Selongey, France)

El Hadary Raheriniaina (Saint Michel United, Seychelles)

Tahiry Rakotoarisoa (La Roche Vendée, France).

Rayan Rajaonarivelo (Disciples FC, Madagascar)

Zilofo Marwan (CS Chenois, Suisse)

Clain Quentin (US Chantilly, France).

Attaquants :

Arnaud Yaya Randrianantenaina (El Gouna F.C, Egypte).

Nicolas Fontaine (GFA Rumilly Vallières, France)

Ahmed Abdourazak (E.S.T.A.C Troyes, France)

Manda Andrianjafiarinoro (FMC Academy, France).

Iroy Eckenfelder (FC Annecy, France)