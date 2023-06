Madagascar: Archevêque d'Antananarivo - Démission d'Odon Razanakolona, nomination de Jean de Dieu Raoelison

La passation de flambeau entre le nouvel archevêque d'Antananarivo et son prédécesseur devrait avoir lieu avant le 2 juillet prochain dans le cadre d'une messe grandiose organisée à cette occasion.

Jean de Dieu Raoelison. Son nom sera dorénavant à retenir dans les annales de l'histoire de l'Église catholique. Cet évêque de 60 ans, né le 31 juillet 1963 à Arivonimamo, sera le nouvel archevêque d'Antananarivo. Sa nomination a été officialisée, hier, par la conférence épiscopale de Madagascar. Évêque du diocèse d'Ambatondrazaka jusqu'à sa nouvelle promotion, le nouveau maître d'Andohalo est loin d'être un novice dans les fonctions cléricales au sein de l'église catholique romaine.

Vicaire de paroisse à Ilanivato, curé à Fenoarivo, éducateur au sein du grand séminaire d'Antsirabe et enseignant de théologie à Faliarivo, Monseigneur Jean De Dieu Raoelison, titulaire d'un doctorat de théologie dogmatique des universités suisses, a aussi déjà occupé le poste d'évêque auxiliaire d'Antananarivo entre 2010 et 2015. Il succède ainsi à Odon Marie Arsène Razanakolona qui a démissionné de son poste après avoir atteint l'âge limite de maintien avant sa retraite.

48 ans

Odon Marie Arsène Razanakolona, qui vient de fêter le 24 mai dernier ses 77 ans, a mis fin à sa carrière religieuse après avoir servi l'Église catholique durant 48 ans. Il a été nommé prêtre diocésain à l'âge de 29 ans en 1975. Comme beaucoup de ses collègues, Arsène Razanakolona a fait le tour de quelques paroisses et organisations cléricales avant de grimper les échelons.

De 1987 à 1993, il a occupé le poste de curé de la Cathédrale de Fianarantsoa puis devient vicaire général dans ce diocèse. Le 11 avril 1999, il est nommé évêque d'Ambanja par le Vatican, poste qu'il a occupé jusqu'en décembre 2005. Depuis cette date, Odon Razanakolona a occupé le prestigieux poste d'archevêque d'Antananarivo jusqu'à hier. Il aurait dû quitter sa charge depuis 2021 à 75 ans, ou l'âge canonique de retraite de tout évêque catholique. Mais le Vatican a voulu le maintenir pendant deux ans à son poste, nous confie une source.

Patrimoines immobiliers

Le poste d'Archevêque d'Antananarivo est très convoité dans la hiérarchie cléricale catholique malgache. Il peut être apprécié, par certains religieux, comme une promotion au sein de l'église et attire, à cet effet, l'appétit des prêtres gradés à prétendre au poste. Les centaines de milliers de fidèles catholiques qu'il compte, le nombre pléthorique de religieux et religieuses qu'il a sous sa responsabilité, la dimension des patrimoines mobiliers et immobiliers qu'il contrôle, la quantité d'organisations religieuses qu'il accueille et l'ampleur des oeuvres sociales de l'Ecar dont il s'occupe, annoncent déjà la différence de l'archidiocèse d'Antananarivo par rapport à d'autres juridictions catholiques. De quoi nourrir les convoitises.

Pouvoir politique

Être aux commandes du bureau historique d'Andohalo, la tour de contrôle de l'archidiocèse d'Antananarivo, est perçu comme une place privilégiée dans le royaume catholique. Puis, en termes d'influence, l'archevêque d'Antananarivo donne facilement accès au cercle du pouvoir politique dans le pays, et ouvre les portes au milieu économique. Et maintenir une bonne relation avec Andohalo est synonyme d'un abri pour les dirigeants. Les présidents qui se sont alors succédé ont tous veillé à ne pas brûler son amitié avec Andohalo. Certains y sont même allés, parfois en catimini, pour montrer patte blanche vis-à-vis du maître des lieux. Andry Rajoelina et Hery Rajaonarimampianina n'ont pas voulu se démarquer de cette pratique.

Terna

Toutefois, la course pour occuper le poste d'évêque n'est pas autorisée par les autorités cléricales catholiques. Il ne fait pas non plus l'objet d'un appel à candidature. Mais certains noms circulent, pourtant, en coulisse. Au sein des fidèles, on chuchote les potentiels aspirants. Les pronostics ébruitent des évêques comme Fabien Raharilamboniaina, président de la conférence épiscopale de Madagascar et évêques de Morondava, ou Pascal Andriantsoavina, évêque auxiliaire d'Antananarivo, qui auraient été dans le checking-list avec Monseigneur Jean de Dieu Raoelison. D'ailleurs, dans le cadre de la nomination d'un quelconque évêque, la règle catholique veut que le choix du Vatican soit basé sur un éventail de trois noms, suivant le principe de « terna », fournis par la nonciature.