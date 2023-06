Madagascar: Événement - L'INSCAE organise le Salon MI-TRAIKA pour célébrer ses 40 ans

L'Institut national des sciences comptables et de l'administration d'entreprises (INSCAE) célèbre son 40ème anniversaire sous le signe de l'innovation. Principale organisatrice de cet événement, l'Amicale des étudiants de l'INSCAE (AIE) a décidé d'opter, au lieu des traditionnelles festivités, pour « une célébration contributive », et veut promouvoir les activités impactant la vie quotidienne des citoyens.

Parmi ces activités figure le Salon MI-TRAIKA, qui se tiendra du 9 au 11 juin au Canal Olympia Andohatapenaka. Il s'agit d'un salon de l'entrepreneuriat et de l'emploi qui, comme son nom l'indique, se veut être impactant.

Le Salon regroupe en effet une quarantaine d'entreprises qui vont exposer pour consolider leurs relations avec les clients, pour en séduire de nouveaux, ou encore pour embaucher. MI-TRAIKA fera aussi la promotion d'une vingtaine de start-ups. Ainsi, les organisateurs ont mis en place un système de Matchmaking Projet qui a comme objectif de mettre en relation toutes les parties intéressées à promouvoir une idée et à créer une synergie entre les porteurs d'idée, les investisseurs, les experts techniques et managériales ainsi que les porteurs d'affaires.

Ceci pourra accélérer la naissance et le développement de nouvelles entreprises. Parallèlement, le salon mettra en relation les employeurs et les candidats aux emplois grâce au Matchmaking Emploi. Les candidatures seront soumises aux entreprises pour voir si celles-ci sont intéressées par les expertises proposées, et inversement les candidats seront informés des postes proposés pour voir lesquels les intéressent pour un emploi ou pour un stage.

Un espace particulier sera réservé aux start-ups pour soutenir les jeunes entreprises en phase de démarrage. « Cela permettra aux promoteurs de se faire connaître et surtout de se faire un carnet d'adresses des différents appuis financiers, techniques ou commerciaux, qu'ils peuvent recevoir soit de la part des exposants, soit de la part des visiteurs », indique un des organisateurs en précisant que « ce sera une opportunité pour les startups de promouvoir leurs offres et de conclure des partenariats commerciaux, techniques ou financiers ».

Conférences

Le Salon MI-TRAIKA sera également l'occasion pour l'INSCAE de poursuivre ses précédentes actions, dont les conférences sur le renforcement des capacités des décideurs d'entreprises, organisées depuis le début de l'année.

« Ces conférences qui seront démultipliées pendant le salon, ont pour objectif de contribuer au développement des entreprises à Madagascar en apportant de la valeur ajoutée à leurs activités, et porteront sur différents domaines tels que l'entrepreneuriat, les business model, la gestion de trésorerie des PME, les études de marché et l'accès aux marchés asiatiques... Les Panels seront composés d'universitaires, de décideurs du secteur privé, de représentants des organismes d'appui, qui amèneront leurs contributions selon leurs domaines de prédilection ». Co-créer, co-développer et co-impacter, c'est pour l'atteinte de ces objectifs que l'Amicale des étudiants de l'INSCAE invite le public à visiter le Salon MI-TRAIKA.

Le collectif veut contribuer ainsi à augmenter les impacts auprès des citoyens dans leur vie quotidienne, à l'image de leurs sponsors à citer ACEP, SRA Group, SIPROMAD et Société Générale Madagascar ; et de leurs partenaires tels que Miarakap, Canal Olympia et Ticketplace.