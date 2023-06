Madagascar: Echecs-Championnat scolaire - Doublé du Lycée Mirva Alarobia

Un vif succès de la deuxième édition du championnat scolaire des échecs samedi dernier. Plus de 200 élèves se sont affrontés pendant cette journée.

Le championnat scolaire des échecs s'est tenu samedi dernier à l'Hôtel Pietra Analakely. Cette deuxième édition a enregistré une participation massive de plus de 200 élèves de moins de 16 ans venant de 20 établissements scolaires de la Capitale. Ils se sont répartis dans cinq catégories notamment l'U6, l'U10, l'U12, l'U14 et l'U16. Les étoiles montantes ayant déjà du classement Elo, un système d'évaluation des échecs, ont dominé les débats.

Quatre échéphiles du Lycée Mirva Alarobia Amboniloha ont trouvé le podium. Le maître de ce championnat était Ny Andolalaina Fitia Noah Rabarison qui a dans son compteur 1 368 Elo. A seulement 11 ans, Fitia Noah dispose déjà d'un palmarès bien garni car il est deux fois champion de Madagascar et quatre fois champion d'Analamanga. Il représentera Madagascar au Championnat d'Afrique jeunes du jeu d'échecs qui aura lieu en Egypte du 22 au 30 juin prochains.

L'autre prodige de cet établissement est Iavosoa Mael qui a remporté le titre dans la catégorie U14. Ny Andolalalaina Fanilo Micah Rabarison et Lalande Tantely ont complété respectivement le podium dans les catégories U10 et U12. Dans la catégorie U16, Sedranirina Andrianomenjanahary du Lycée St Pierre Canisius Ambohipo a été sacré champion tandis que Boltzmann Razafindrazaka de Sekolintsika a ravi le titre dans la catégorie U10. La plus jeune est Nivo Hasina Tsinjoviniavo de l'Ecole Lutins avec 1168 Elo. Elle a remporté le trophée dans la catégorie U8.

En effet, les champions représenteront la ligue Analamanga au championnat national scolaire par équipe organisé par la Fédération malgache de jeu d'Échecs. Ce prochain rendez-vous se déroulera les 17 et 18 juin à Andavamamba. « Ce championnat fait partie du programme de la ligue dans la promotion de cette discipline au niveau des établissements scolaires. Nous encourageons les écoles d'intégrer l'échec parmi leurs activités parascolaires. Ce sport cérébral les aide beaucoup dans leurs études. Un élève ne parvient pas à se concentrer plus d'une heure, mais le jeu d'échecs est également un outil qui pourrait les aider dans la prise de décision et dans le calcul mathématique », a fait savoir Jean Michael Randrianarisolo, le président de ligue.