Madagascar: MPE - Plus de 1 500 personnes se lancent dans le secteur de l'élevage

Le Malagasy Professionnels de l'Elevage (MPE) regroupant les différents acteurs oeuvrant dans le secteur de l'élevage, ne ménage pas ses efforts pour former des gens qui sont intéressés à s'y investir.

L'objectif de cette plateforme a largement été dépassé en termes de formations, rien que pour le premier semestre de cette année. En effet, plus de 1 500 personnes ont suivi les formations dispensées par le MPE dans différentes régions de l'île, en vue de se lancer dans ce secteur d'activité. Selon les explications du responsable du MPE, l'objectif initial était de 1 150 personnes.

« Près de 80% de ces participants sont de nouveaux venus, qui disposent, entre autres, de terrains à valoriser ou qui ont perdu leurs emplois, tandis que le reste est constitué d'éleveurs souhaitant étendre leurs activités ou se professionnaliser davantage. Il est à noter que plus de la moitié des participants sont des femmes. En raison des difficultés de la vie, de nombreux individus se tournent vers l'élevage dans le but de créer des activités génératrices de revenus. Ce secteur porteur devient ainsi un grand pourvoyeur d'emplois », a-t-on appris.

Éducation financière

En ce qui concerne les filières qui suscitent leur intérêt pour investir, la filière porcine est en tête de liste. Viennent ensuite la filière des poules pondeuses et du poulet de chair, l'élevage de poulets gasy, l'apiculture et la pisciculture. Certains reconnaissent que les prix de la viande porcine et du poulet de chair ont connu une hausse récemment, atteignant respectivement environ 18 000 Ar ; et entre 14 000 Ar et 15 000 Ar le kilo.

En ce qui concerne les sessions de formation dispensées par le Malagasy Professionnels de l'Élevage, les techniciens de cette coopérative d'intérêt économique mettent à disposition des apprenants des informations précises correspondant à la réalité du secteur de l'élevage. Pour commencer, « nous accompagnons les futurs éleveurs dans la création de leur exploitation agricole en fonction de leur fonds de roulement initial. Ces apprenants étudieront, bien évidemment, la conduite de l'élevage selon les normes requises. Ils bénéficieront également de formations en gestion simplifiée de leurs exploitations, y compris le calcul de leurs coûts de revient, afin de leur permettre d'identifier les bénéfices potentiels. Il s'agit en réalité d'une forme d'éducation financière. Nous leur fournissons également des outils de gestion pour une meilleure rentabilité, tout en encourageant l'esprit d'entrepreneuriat », ont déclaré les techniciens du MPE.

Informations précises

« Il est également important de savoir que le taux de ponte maximal est d'environ 90 à 92% pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'élevage de poules pondeuses, tandis que le gain moyen quotidien ou l'augmentation de poids moyen d'un porcelet à engraisser varie entre 0,2 kg et 0,8 kg par jour. Ce sont là quelques-unes des informations précises que nous transmettons aux futurs éleveurs », ont-ils ajouté.

De plus, le Malagasy Professionnels de l'Élevage se distingue par son professionnalisme dans le domaine de l'élevage en partageant des expériences et des connaissances entre formateurs et apprenants. « Certains membres du MPE ont également accepté de témoigner de la réussite de leurs activités », ont-ils expliqué. En ce qui concerne la recherche de débouchés, cette plateforme, regroupant les différents acteurs de l'élevage, affirme que le marché est loin d'être saturé, mais sa répartition est déséquilibrée.

Il convient de noter que les sessions de formation dispensées par le MPE se poursuivent cette semaine à Analamanga et dans le Vakinankaratra. En revanche, la hausse constante du prix des aliments pour animaux, en particulier le maïs, constitue l'une des principales contraintes au développement du secteur de l'élevage, notamment dans la filière porcine, l'élevage de poules pondeuses et de poulets de chair, ainsi que l'élevage d'autres types de volailles.

Le kilo de cet intrant est actuellement vendu entre 1 000 Ar et 1 500 Ar, ce qui n'est pas à la portée des petits éleveurs. Des mesures urgentes devront donc être prises si l'on souhaite réellement développer ce secteur porteur, qui contribue, non seulement à atteindre l'autosuffisance alimentaire dans le pays, mais aussi à son développement socio-économique, a-t-on conclu.