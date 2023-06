Congo-Kinshasa: Kinshasa - Jean-Pierre Lacroix échange avec Mboso et Bahati sur le retour de la paix dans les provinces affectées par l'insécurité

Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix a échangé avec les présidents de deux chambres du Parlement, lundi 5 mai, sur la possibilité d'accélérer le retour de la stabilité et de l'autorité de l'Etat dans toutes les provinces affectées par l'insécurité.

Accompagné de la représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keita, Jean-Pierre Lacroix a ainsi écouté Christophe Mboso et Modeste Bahati, respectivement président de l'Assemblée nationale et du Senat sur la manière dont l'ONU devrait travailler avec les autorités congolaises pour ramener la paix au Nord-Kivu et en Ituri notamment.

« Il s'agissait d'écouter les présidents du Parlement, sur la situation dans l'Est du pays et sur la manière que nous pourrions travailler avec les autorités congolaises pour accélérer le retour de la stabilité et le retour de l'autorité de l'Etat dans toutes les provinces affectées par l'insécurité », a déclaré Jean-Pierre Lacroix.

D'autres questions liées à la protection des civils et au désarmement ont également été évoquées :

« Nous avons évoqué beaucoup de sujets notamment sur la protection des civils, la mise en oeuvre du programme de désarmement, le soutien que doit apporter les Nations unies, notamment concernant le domaine de la sécurité. Nous avons aussi évoqué, les efforts régionaux, pour ramener la paix dans la province du Nord-Kivu ».