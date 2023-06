Madagascar: Atelier d'écriture - Rendez-vous ce samedi

Les ateliers d'écriture organisés par Opération Bokiko reprennent pour de bon. En effet, ces ateliers d'écriture et de littérature ont lieu tous les deuxièmes samedis du mois.

Ils ont été exceptionnellement suspendus lors du week-end pascal. Ces ateliers ont été mis sur pied depuis l'année dernière pour permettre aux écrivains en herbe et amoureux de littérature de parfaire leurs chef-d'oeuvres.

Pour la petite histoire, l'association Opération Bokiko, initiateur de cet événement culturel, rassemble de jeunes auteurs et acteurs culturels malgaches. Elle agit pour animer la chaîne du livre, de l'écriture à l'édition, notamment en étant maître-d'oeuvre dans les animations scolaires et littéraires du projet » ressources éducatives » initié par l'Institut Français de Madagascar et sponsorisé par l'AFD depuis 2021. En 2022, l'association a bénéficié de formations de formateurs dans l'Hexagone, plus précisément à Laval, en 2022. L'association multiplie, depuis, l'organisation d'événements littéraires tels que les manifestations littéraires et les ateliers d'écriture mensuels. Ces derniers étaient au départ francophones mais depuis cette année, les ateliers se déclinent en malgache.

Le prochain atelier d'écriture se déroulera donc au centre culturel malgache IKM Antsahavola ce samedi 10 juin. Il verra l'intervention de Herimanjaka Tsilavo Manantsoa ou Rima, un poète et écrivain qui est non seulement orateur et enseignant mais également membre du conseil d'administration de l'Office National des Arts et de la Culture (OFNAC).

Il a plusieurs ouvrages à son actif tels que Manadala (2012), Nofy tiako (2013), Oroka tsy nahy (2014) ou encore Kalo fameno sy vetso tsinjo (2021)... Il partagera son savoir-faire et des astuces tirées de ses expériences personnelles en matière d'écriture durant les quelques heures consacrées à l'événement. L'atelier ne sera cependant accessible que sur inscription préalable sur la page Facebook de l'association Opération Bokiko.