Congo-Brazzaville: Infrastructures - Le nouveau siège de l'INS-CASP sera inauguré en août prochain

Les travaux du siège de l'Institut national de la statistique (INS) et de celui du Centre d'application de la statistique et de la planification (CASP) sont exécutés à plus de 80%, a constaté, le 6 juin, la ministre en charge de la Statistique, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas. Le chantier a été officiellement lancé en février 2021 grâce à un financement de 2,3 milliards FCFA de la Banque mondiale.

Le complexe de l'INS-CASP devra contribuer à la formation des cadres statisticiens et démographes congolais, ainsi qu'à l'amélioration du système statistique national. L'érection de cet ouvrage renaît le quartier Mpila, dans l'arrondissement 5, Ouenzé, de ses cendres suite aux explosions du 4 mars 2012.

En effet, les deux bâtiments de R+5 et de R+1 sont sortis de terre sur le site de l'ex-terrain "TP", à Mpila ; il ne reste que les travaux de finition. L'ouverture du CASP, avec l'introduction du système licence-master-doctorat, constituera une réalisation majeure de la coopération Congo-Banque mondiale, à travers le Projet de renforcement des capacités en statistiques ( PSTAT) censé s'achever dans trois mois.

Sur le chantier de Mpila, la ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, était accompagnée d'une mission d'appui de la Banque mondiale conduite par l'économiste chargée de projet, Mervey Ever Viboudoulou Vilpoux. Cette mission séjourne à Brazzaville en vue d'échanger avec la partie congolaise sur l'état de mise en oeuvre des activités du PSTAT, la finition des travaux du complexe, l'évaluation de l'opération du recensement...

Pour la tutelle, cet ouvrage représente le « concret » et la preuve de l'engagement du gouvernement à offrir aux cadres du système statistique national des conditions de travail optimales. « L'état d'avancement des travaux me fait comprendre que nous sommes bien dans le calendrier, dans le chronogramme que nous avions retenu. Les travaux avancent bien ! Le gouvernement peut se réjouir que tous ceux qui ont été mis à contribution pour la réalisation de ce bel édifice travaillent avec acharnement », a déclaré Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas.

Au courant du mois d'août, l'État devra procéder à la réception provisoire de l'ouvrage et accorder encore un an de plus pour la finition des travaux. La réception définitive est prévue pour août 2024.