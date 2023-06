Congo-Kinshasa: Meurtre de dix congolais au Soudan - Le Gouvernement exige des explications à Khartoum et promet une assistance aux familles des victimes

C'est une très mauvaise nouvelle qui est tombée hier, lundi 5 juin 2023 : dix congolais ont perdu la vie à Khartoum, capitale soudanaise, dimanche, à la suite des bombardements largués sur le campus de l'Université internationale d'Afrique. Une disparition tragique qui a plongé les congolais dans l'émoi et la désolation. Ainsi, le Gouvernement de la République condamne fermement ce désastre et dit attendre des explications de la part des autorités soudanaises. Dans l'entre-temps, il présente toute sa compassion à toutes les personnes éplorées et promet de prendre des mesures qui s'imposent pour rapatrier les dépouilles et assister les familles des victimes notamment, dans l'organisation des obsèques.

Au cours d'un briefing tenu hier, le VPM en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui a livré l'information à travers un communiqué officiel lu par Patrick Muyaya, Ministre de la Communication et médias, a appelé toutes les familles qui ont perdu les leurs à joindre d'urgence les services du Ministère pour être identifiées avant le rapatriement des corps des illustres disparus.

«Le Ministère des Affaires étrangères et Francophonie a appris avec une profonde consternation la mort de dix congolais tués par les bombardements effectués le dimanche 4 juin 2023 à 13 heures sur le campus de l'Université internationale d'Afrique à Khartoum... Les informations en possession du Ministère des Affaires étrangères et Francophonie indiquent que ces tirs mortels exécutés par l'armée régulière sur une zone occupée par des populations civils et non armés, y compris les ressortissants des pays étrangers ont grièvement blessé d'autres compatriotes qui se trouvent actuellement à l'hôpital militaire de la capitale soudanaise », a lu, dans un communiqué, le Ministre Patrick Muyaya Katembwe, avant de se faire compléter par le Chef de la diplomatie congolaise.

Les explications de Khartoum attendues

«Nous avons demandé au chargé d'affaires que des explications nous soient données et que toutes les dispositions soient prises par le Gouvernement soudanais parce que ce sont des troupes régulières qui ont bombardé le campus universitaire pour que les corps soient restitués et que le Gouvernement puisse les rapatrier pour que nos compatriotes soient enterrés, inhumés dans la dignité conformément à nos tradition, aux côtés de leurs membres des familles. Le Gouvernement s'emploie à cela.

Par ailleurs, il faut préciser également parce qu'on peut se demander pourquoi cela est arrivé, qu'est-ce que nous avions fait avant. D'aucuns se souviendront que j'avais lancé un message à la télé et à la radio, nous avons fait un message sur les réseaux sociaux à tous les congolais habitants le Soudan de se signaler à notre ambassade au Caire et à Addis-Abeba de manière à nous permettre à assurer le rapatriement.

Ceux qui se sont signalés, on a pris des dispositions. Vous avez vu par exemple que les joueurs sont arrivés ici, ceux qui étaient avec Florent Ibenge. On a réussi à les rapatrier. Sur instruction du Premier ministre, j'avais autorisé notre Ambassadeur au Caire d'utiliser tous les moyens financiers à sa disposition pour rapatrier ce lot... Nous étions dans ce processus-là. Ce qui nous fait mal, c'est que ce sont des forces régulières. Pour les familles, on a lancé le communiqué avec les noms pour que les familles se déclarent au Ministère que nous voyions comment intervenir pour organiser les obsèques de nos compatriotes qui sont morts au Soudan », a évoqué Christophe Lutundula.

Au cours du briefing de ce lundi, la thématique au coeur du débat était le partenariat Kinshasa-Pékin après la visite d'Etat du Président Tshisekedi en Chine. Présent également au rendez-vous de rédévabilité, le Ministre des Finances Nicolas Kazadi a déballé les retombées, dans son secteur, de cette visite. Il a parlé du partenariat global stratégique. Il a aussi levé l'équivoque au sujet de la prime de la plus-value. Il a indiqué qu'il n'a jamais supprimé cette prime. Il invite l'intersyndicale des Régies financières à la raison. Nicolas Kazadi s'est dit aussi ouvert de recevoir quiconque veut des explications sur cette fameuse question de la prime pour dissiper le malentendu afin de rétablir le climat de confiance.