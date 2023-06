Congo-Kinshasa: Calvaire !

«Lève-toi et marche ! ». Ces paroles prononcées par Jésus-Christ ont été appliquées dans sa plénitude ce lundi 5 juin 2023. Beaucoup se sont "levés et ont marché" non pas pour la gloire de l'Eternel mais, ils ont parcouru des longs kilomètres à pied à la recherche du pain quotidien comme de coutume. Des véritables courageux ! Seulement, il y a de ces journées qui ne se passent pas comme prévu. La grève était sur toutes les lèvres des congolaises et congolais. La semaine aura été entamée par des frustrations qui sonnent le glas d'une Nation en perte de vitesse à travers une gestion calamiteuse et généralisée.

Ce fut une journée horrible. La synergie des associations pour la défense des droits des chauffeurs et pour la promotion du civisme routier en RDC, SADCPCR/RDC a déclenché depuis ce lundi 5 juin 2023, une grève qui devrait s'observer jusqu'à mercredi 7 juin, pour contester contre des multiples tracasseries dans les parkings publics. Pour manque de transport, les arrêts des bus ont été pris d'assaut par les passants à la recherche d'un taxi-bus. Va-t-on continuer à vivre ainsi ? Les alertes lancées par les chauffeurs kinois au préalable sont tombées dans les oreilles de sourd.

Tous les jours, dans la capitale Kinshasa, les frustrations montent d'un cran. Celui-là qui tout le temps peinait à joindre les deux bouts du mois, fait face, malheureusement, à un nouvel obstacle. Sa journée du lundi et peut-être celle d'aujourd'hui mardi pourrait être un véritable calvaire. Un nouveau casse-tête. A cette allure, il est difficile de voir les congolais heureux et vaquer librement à leurs occupations. Après les revendications qui s'avèrent continuelles de l'opposition congolaise, l'Etat a manqué une occasion de désamorcer une autre bombe. D'aucuns estiment que c'est lui qui contrôle Kinshasa, contrôle la RDC, celui qui gagne les âmes ou l'estime des kinois, a beaucoup de chances de gagner la présidentielle. A quelques mois des élections, d'aucuns s'interrogent si l'hôtel de ville joue la carte Fatshi à Kinshasa ou la noircit. Des observateurs de la vie politique congolaise, craignent que le patron de la capitale Kinshasa puissent creuser un fossé entre Fatshi et les kinois. Visiblement, de tels actes retombent sur celui qui dirige le pays.