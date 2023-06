Congo-Brazzaville: Forum de l'emploi des métiers de l'industrie et de l'énergie - la troisième édition axée sur l'insertion des jeunes femmes

Organisée par l'Institut européen de coopération et de développement (IECD), l'édition 2023 du forum de l'emploi des métiers de l'industrie et de l'énergie, tenue en partenariat avec le Centre de formation professionnelle Don-Bosco (CFPDP) de Pointe-Noire, a mis un accent particulier sur la formation aux métiers techniques et les possibilités d'employabilité des jeunes femmes dans les métiers techniques et industriels.

Le forum représente ainsi un espace de rencontres entre les entreprises industrielles de Pointe-Noire et les jeunes, afin de faciliter leurs démarches d'accueil pour la préparation de leur Certificat d'aptitude professionnelle, leur recrutement dans ces entreprises et de favoriser leur insertion professionnelle. Ainsi, des jeunes ont participé aux différents ateliers en vue d'échanger avec des professionnels des différents secteurs pour les accompagner vers l'emploi salarié ou l'auto-emploi.

Les échanges ont porté sur quelques thématiques, à savoir la rédaction du CV, la technique de recherche d'emploi en ligne, les simulations aux entretiens d'embauche ainsi qu'une sensibilisation à l'entrepreneuriat. Des femmes de trois grandes entreprises ont présenté leur parcours professionnel dans l'industrie, les difficultés rencontrées et leur réussite, témoignant auprès des jeunes apprenantes de la diversité de parcours au sein des secteurs de l'industrie et du potentiel de chacune.

S'exprimant sur le nombre des stands des entreprises et l'affluence des jeunes représentés à ce forum, Véronique Wagner, consule générale de France à Pointe-Noire, a signifié que ce forum représente une véritable valeur ajoutée et un intérêt pour des jeunes. « Je félicite les jeunes parce que le fait que ces derniers participent à ce forum montre leur démarche pro active dans la recherche en vue de trouver un emploi. En plus des jeunes, je félicite aussi le partenariat, IECD, Don-Bosco et l'Agence française de développement », a-t-elle déclaré.

Pour sa part, Mélanie Boulay, déléguée pays et responsable des opérations IECD Congo, a signifié que l'enjeu du forum est de mettre en relations des entreprises avec de jeunes diplômés éloignés du marché de l'emploi et de sensibiliser ces jeunes à l'entrepreneuriat avec les partenaires de Congo entreprises développement. « Avec plus de 539 participants et une vingtaine d'entreprises y compris des organisations patronales, l'édition de cette année est une véritable réussite», a-t-elle témogné.

De son côté, Franck Rolf Maboundou, chef de projet formation et insertion professionnelle à l'IECD, a expliqué qu'au fil des années, cet événement prend de plus en plus de l'ampleur, intéresse et attire l'attention non seulement des entreprises qui ont des problèmes de recrutement, mais surtout des jeunes à la recherche d'opportunités d'emplois. « Ce forum permet de briser les barrières qui existaient autrefois entre les jeunes formés ou qualifiés et l'entreprise. L'objectif principal étant de faciliter l'insertion professionnelle de ces derniers », a-t-il assuré.

L'IECD est un organisme de solidarité internationale présent au Congo depuis 2012. Il intervient en partenariat avec des institutions locales et des entreprises dans les domaines de la formation et de l'insertion professionnelle, de l'appui aux très petites entreprises et de l'accès à la santé.