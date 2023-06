Afrique: UNPC - Gaby Kuba et des Professionnels des médias au travail !

Des professionnels des médias réfléchissent, depuis hier, lundi 5 juin 2023, sur des stratégies efficaces devant permettre à l'Union nationale de la Presse du Congo de s'adapter au nouveau paysage médiatique du pays. Durant trois jours, soit du 5 au 7 juin en cours, ils vont essentiellement se pencher sur l'évaluation des capacités organisationnelles et la réécriture des Statuts de l'Union en prévision de son congrès extraordinaire.

Ces travaux du comité scientifique de l'UNPC se tiennent au siège de l'ASBL Grandissons ensemble, à quelques encablures de l'Institut national des Arts, dans la commune de la Gombe, sous la houlette du Président Gaby Kuba. Jean-Marie Kassamba, Moïse Musangana, le Professeur Séverin Bamani, plusieurs figures emblématiques du secteur de la presse et des experts ont rehaussé de leur présence la séance inaugurale et ont enrichi le débat en termes des suggestions et amendements divers pour, effectivement, mettre l'UNPC en ordre utile de sa vocation d'Autorité d'autorégulation des professionnels des médias congolais. Le tout sous la modération du Prof. Obul Okwess.

Pour le premier jour, la plénière a apporté plusieurs ajustements dont la suppression de frais d'instance et la mise en place d'une série de modalités pour l'obtention de la carte de presse. Il a été également proposé la rémunération du Secrétaire Général de l'Union nationale de la presse du Congo.

Pour le Président Gaby Kuba, ces assises sont une occasion qui balise la voie pour le rayonnement de l'Union nationale de la Presse du Congo. A l'en croire, le Congrès national de l'Union sera financé par le Gouvernement de République qui, conformément à la volonté du Président Félix Tshisekedi, mettra les moyens nécessaires pour se doter d'une instance d'autorégulation des médias plus viable. Il a également remercié Internews pour son soutien qui a permis l'organisation des travaux du comité scientifique.

« Les travaux portent sur la révision des textes qui régissent l'Union nationale de la Presse du Congo. Comme vous le savez, à l'issue des Etats-Généraux de la Communication et médias, l'année dernière, il y avait beaucoup de récommandations dont la convocation du Congrès extraordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo. Mais, nous ne pouvons pas aller au Congrès extraordinaire sans avoir un contenu. Voilà pourquoi, nous avons jugé utile de concevoir un document que nous allons soumettre à l'appréciation de tous les congressistes.

C'est le Gouvernement qui a pris l'engagement de financer le Congrès extraordinaire de l'UNPC. Et nous, en ce qui concerne l'Union, nous avons contacté certains bailleurs de fonds dont Internews, qui a accepté de financer les travaux du comité scientifique. Nous avons mis en place un comité scientifique chargé de la relecture et de la réécriture de nos textes. Ce comité va travailler en deux phases.

La première phase a déjà eu lieu, la semaine passée et la deuxième phase a commencé aujourd'hui. Il s'agit de jeter un coup d'oeil sur les documents que nous allons présenter au cours du Congrès extraordinaire de l'Union nationale de la Presse du Congo, en attendant le financement promis par le Gouvernement », a-t-il largué. Selon lui, le Ministre de la Communication et médias a déjà saisi ses collègues des Finances et Budget. « Dès que le Gouvernement débloque des fonds, on va convoquer notre congrès », a-t-il rassuré.