Guinée: Tenue d'un atelier de validation technique du Guide citoyen méthodologique de dialogue et de plaidoyer

Dans la mise en oeuvre du projet d' »Appui aux processus de transition et électoraux (STEP) », la fondation internationale pour les systèmes électoraux(IFES) a organisé ce mardi 06 juin 2023 à Conakry, une rencontre d'échanges et de validation du guide citoyen méthodologique de dialogue et de plaidoyer pour une transition inclusive et apaisée en Guinée sous financement de l'USAID.

Selon les organisateurs, l'objectif général de l'atelier est de procéder à la validation technique du Guide citoyen méthodologique de dialogue et de plaidoyer pour une transition inclusive et apaisée

« Présenter le « Guide citoyen » et susciter un examen critique en vue et formuler des suggestions et recommandations en vue de l'enrichir; Obtenir à travers la validation, un consensus autour du document méthodologique de dialogue et de plaidoyer pour une transition inclusive et apaisée

Présenter les prochaines étapes« , constituent les objectifs spécifiques.

Selon El hadj Diop, responsable formation à IFES Guinée, les résultats attendus à la fin de l'atelier sont les suivants: les participants ont pris connaissance du contenu du guide citoyen Guide citoyen méthodologique de dialogue et de plaidoyer pour une transition inclusive et apaisée; Les participants ont formulé des suggestions et recommandations pertinentes pour enrichir le «Guide citoyen»; Le Guide citoyen méthodologique de dialogue et de plaidoyer pour une transition inclusive et apaisée est amendé et validé par les participants; Les participants sont formés sur la méthodologie du plaidoyer des suggestions et recommandations pertinentes pour enrichir le «Guide citoyen»; Une feuille de route de mise en oeuvre du plaidoyer est adoptée.

Prenant la parole, Danielle Carnes, représentant de l'USAID a dit que la société civile joue un rôle essentiel dans la représentation des intérêts des citoyens au sein d'une démocratie en offrant une plateforme pour exprimer leur préoccupation, défendre leurs droits et influencer les politiques publics.

« Le soutien indéfectible du gouvernement américain à la démocratie en Guinée témoigne de son engagement à promouvoir les valeurs démocratiques dans le monde« , a-t-elle fait savoir.

Avant de terminer, elle a souligné l'intérêt du gouvernement des États-Unis d'Amérique à accompagner les acteurs socio-politiques guinéens dans leurs efforts de dialogue et de recherche de consensus.

« Je vous encourage à vous mobiliser à travers des plaidoyer pour un dialogue inclusif« , a-t-elle lancé aux participants.

De son côté, Mountaga Sylla, représentant directeur pays de la fondation internationale pour les systèmes électoraux a dit que cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de l'un des objectifs clés du projet STEP.

« Cet objectif clé est l'objectif qui nous permet de nous appuyer sur vos réseaux, sur vos compétences pour faire la promotion de la Paix auprès des initiatives précédentes. Je parle d'initiative précédente parce qu'il y a un cadre de dialogue formel qui est en place. Mais il y a un cadre de dialogue inclusif avec les religieux que le projet STEP est en train d'accompagner pour pouvoir rapprocher les positions. Nous sommes heureux de voir qu'il y a des avancées. Comme pour dire que la Paix et le dialogue, c'est un processus continu. Le projet continuera de travailler de façon formelle avec vous dans le cadre de l'initiative SINCERE« , a-t-il indiqué.

Pour sa part, Hadja Nanfadima Magassouba du Réseau des femmes anciennes ministres et parlementaires a au nom des participants, remercié IFES pour cette initiative et les partenaires techniques et financiers pour l'accompagnement.

Aux dires de cet ancien ministre, ce document(Guide) va permettre de fédérer les interventions par rapport aux plaidoyers pendant cette transition dans le pays.

« Nous souhaitons que cette transition soit la dernière en République de Guinée. C'est pourquoi nous devons mettre toutes nos expériences ensemble pour faire entendre notre voix et rapprocher les politiciens pour ne pas que l'on connaisse une autre transition pour consolider les principes démocratiques dans notre pays« , a-t-elle souhaité.