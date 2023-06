Togo: Tout baigne dans le Tchaoudjo

Commencé depuis hier, le recensement électoral dans la zone 3 joue son 2ème jour ce mardi. Dans une dépêche de l'Agence Togolaise de presse, les responsables des CELI de Tchaoudjo 1 et 2 et de Tchaoudjo 3 et 4, respectivement Kokoroko Kokou Dzifa et Douti Laré en tournée dans les Centres de recensement et de vote (CRV) hier Lundi, premier jour de recensement dans cette zone 3, ont constaté de visu l'effectivité des opérations.

« Partout où nous passons où les appels téléphoniques que nous recevons, il ne nous est pas rapporté qu'il y a un CLC où les gens n'ont pas commencé le recensement, donc on imprime les cartes et les petits soucis, d'ici demain, (ce mardi NDLR) nous espérons que tout va rentrer à 100 % dans l'ordre », confiait M. Douti. Lui et son collègue Kokoroko, ont donc saisi l'occasion de cette descente sur le terrain pour inviter les populations à sortir massivement les premiers jours pour obtenir ce précieux sésame qu'est la carte d'électeur. Ceci, vu que c'est le seul document pouvant permettre de voter.

Chose que certains électeurs ont bien compris. C'est le cas de Mme Salimatou Rafia, revendeuse, qui a déclaré, « Je suis ici depuis 5H 30. J'ai compris l'importance d'avoir cette carte. Maintenant que je l'ai je peux aller vendre mes marchandises », alors qu'un autre jeune électeur tout joyeux, après avoir pris pour la première fois une carte d'électeur, « Cette pièce est très importante car avec elle je peux dorénavant, comme mes frères, décider de l'avenir de mon pays ».

Pour rappel, ce recensement qui doit durer 8 jours, est comptant pour les élections régionales et législatives de cette année 2023.