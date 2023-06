Ile Maurice: Singes a JinFei - Contre-affidavit de Jhummun requis

L'injonction logée par le directeur de Hammerhead International Ltd, Shafeek Jhummun, contre le ministère de l'Agroindustrie pour qu'on ne se débarrasse pas de ses singes saisis lors d'une visite à JinFei, a été appelée, hier, devant la juge en référé Karuna Gunesh-Balaghee. Le ministère de l'Agro-industrie objecte à la demande de Shafeek Jhummun à ce stade et a déjà logé un affidavit en ce sens.

L'affaire sera de nouveau appelée le 27 juin et la réponse de Shafeek Jhummun est attendue. Le 17 mars, des cadres du National Parks and Conservation Service et du ministère de l'Agro-industrie avaient saisi 446 macaques lors d'une descente des lieux à JinFei, Riche-Terre. L'homme d'affaires ne compte pas baisser les bras face à ce qu'il appelle une «machination des concurrents contre lui» et a déposé une injonction contre le ministère de l'Agro-industrie. Il réclame un ordre de la cour lui interdisant de se débarrasser de ses macaques et les obligeant à les lui rendre car, souligne-t-il dans son affidavit, il a déjà beaucoup investi dans ce projet et a tous les permis requis.

Dans sa demande devant la Cour suprême, Shafeek Jhummun fait ressortir que le site de JinFei était utilisé temporairement, dans l'attente de l'achèvement du nouveau site duVal où il avait déjà les permis nécessaires pour lancer son projet de ferme de singes. Il maintient que les macaques n'étaient pas maltraités et qu'ils recevaient des soins médicaux dans des cages individuelles.