Ile Maurice: A Chemin Grenier - Des bijoux d'une valeur de Rs 8,5 millions emportés

Un butin de Rs 8,5 millions. Tel est le bilan du cambriolage d'une bijouterie située à Chemin Grenier. La bijouterie a reçu la visite de deux voleurs à un certain moment allant de l'après-midi du dimanche 4 juin aux petites heures du matin le lundi 5 juin.

Les voleurs ont fait main basse sur 102 chaines en or avec pendentifs, 210 paires de boucles d'oreilles en or, 278 bagues en or serties de pierres précieuses dont du diamant, du rubis, du saphir et de l'émeraude, des bagues en argent, des colliers, des «mangalsutra», des bracelets en or et des anneaux de nez sertis de pierres de zircone et de diamants. Le tout valant Rs 8,5 millions.

Le propriétaire de la bijouterie un homme de 72 ans, qui habite la localité a constaté le vol lorsqu'il est venu ouvrir le commerce. On avait enfoncé une porte pour avoir accès à l'intérieur.

La bijouterie est équipée de cameras CCTV. La Criminal Investigation Division de Chemin Grenier a visionné les images. Deux hommes encagoulés ont été aperçus enfonçant la porte.

Le gérant de la bijouterie se dit encore sous le choc mais malgré tout il doit continuer à opérer.

C'est la deuxième fois que le mauvais sort s'acharne sur lui. En 2003 des malfrats s'étaient attaqués à lui pour le voler.

«Mo laisse la police faire so travay. Pa fasil sa la vie. Ou p travay ou p fer sacrifice zot vini zot prend aller. Nou si nou bizin gueter kuma nou pou continuer nou travay. Nou pas pou kapav assizé prend tracas», confie la victime.

L'enquête se poursuit.