Ile Maurice: Cyclisme - Škoda accompagne le peloton pour la troisième année consécutive

La présentation officielle de la 42e édition du Tour de Maurice a été faite au showroom de Prague Auto, concessionnaire représentant la marque Škoda chez nous. Le constructeur automobile tchèque s'associe à la course pour la troisième année consécutive. Il sera le sponsor-titre de la course et parrainera également le maillot blanc du meilleur jeune.

«La passion de Škoda pour les vélos remonte aux origines mêmes de son histoire. Nous sommes nés sur deux roues, et nous continuons de célébrer le cyclisme dans toutes ses formes. Le Tour de Maurice incarne l'intensité et la passion. Rejoignez-nous lors de cet événement captivant pour être les témoins privilégiés de ses talentueux cyclistes», a déclaré Cynthia Captieux, responsable Marketing de Škoda Mauritius. Les véhicules Škoda arborant la nouvelle identité visuelle de la marque accompagneront les cyclistes lors de cette édition 2023.

«L'événement cycliste le plus attendu de l'année qui a gagné en stature avec son entrée sur l'Africa Tour est là. Le Tour de Maurice fait partie du patrimoine national et cette reconnaissance internationale va propulser notre cyclisme vers le sommet. Ce sera le Tour le plus relevé de l'histoire et le spectacle est garanti. Toutefois, nous n'avons pas de marge d'erreur. Rien n'a été laissé au hasard et je dois dire mon appréciation du travail effectué par le comité organisateur», a déclaré, Jean-Philippe Lagane, président de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC).

«Le ministère est heureux de s'associer et d'apporter son soutien à ce Tour de Maurice. Avec l'obtention du label de l'UCI, il s'agira d'un événement sportif d'envergure», a indiqué le Directeur des Sports, Samoo Pillay qui représentait le ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs.

«Le comité d'organisation a eu beaucoup plus de travail cette fois et nous devons respecter les critères imposés. L'un des plus importants est la sécurité des coureurs. Ils seront 80 issus de 16 équipes sur les routes. Nous avons eu plusieurs réunions avec la police, le ministère de l'Infrastructure nationale, la Road Development Authority et la Traffic Management and Road Safety Unit à cet effet», a déclaré Jean-Claude Chelin, directeur de l'organisation. Celui-ci a remercié C-Care qui mettra à disposition une équipe médicale lors des différentes étapes du Tour.

Les étapes

Mardi 6 juin

Étape 1 : Beau Plan - Cote d'Or (128 km)

Mercredi 7 juin

Étape 2 : Contre-la-montre par équipes - Ferney - Plaine Magnien (Holiday Inn) (20,5 km)

Jeudi 8 juin

Étape 3 : Cascavelle - Grand Bassin (115 km)

Vendredi 9 juin

Étape 4 : Sorèze - Sorèze (106 km)

Les maillots distinctifs

Jaune (premier au classement général) : Swan

Bleu (premier au classement à points) : Logidis

A pois (premier au classement de la montagne) : Municipalité de Port-Louis

Vert (premier au classement des sprints intermédiaires, Rush) : Tara

Blanc (premier au classement du meilleur jeune) : Škoda

Orange (meilleur coureur régional) : Espace Maison

Rouge : (coureur le plus combatif) : Intermart

Casquette du Tour (meilleure équipe) : Pepsi