Afrique Australe: SADC - Les Ministres en charge du Genre élaborent des stratégies efficaces

La Ministre du Genre, Famille et Enfant, Mme Mireille Masangu Bibi Muloko a présidé, vendredi 2 juin 2023, la rencontre des ministres de la SADC en charge du genre et de la condition féminine. Objectif, réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour atteindre la parité entre les hommes et les femmes d'ici 2030". La réunion s'est tenue au Pullman Hôtel de Kinshasa en présence des ministres en charge de genre et condition féminine de quelques pays membres de la SADC, les délégués des Etats membres et acteurs de la société civile.

La Ministre du Genre, Famille et Enfant a fait savoir que cette réunion était une occasion d'évaluer l'ensemble des objectifs que les pays membres de la SADC se sont fixés. Mais aussi, de réfléchir sur les meilleures approches qui pourront permettre de relever les défis liés au Genre dans ces Etats. Donc, c'était un cadre de réflexion sur les stratégies à mettre en place pour atteindre la parité entre hommes et femmes d'ici 2030, a-t-elle souligné.

Dans le même élan, Mireille Masangu Bibi Muloko, Présidente de ces assises, a révélé que ces travaux ont permis aux membres de relever plusieurs autres défis que les pays membres de la SADC doivent prendre en compte pour trouver des réponses à la question de la parité et égalité des sexes au sein de la SADC.

Pour sa part, l'ambassadeur Joseph Norys, secrétaire exécutif de la SADC chargé des affaires institutionnelles et Représentant du Secrétaire Général de la SADC, a salué le travail mené par la SADC pour la promotion de l'égalité des sexes dans le pays membres.

Il a indiqué que ces assises vont ainsi permettre de réviser et reformuler des recommandations en vue de la mise en oeuvre du plan d'action retenu lors des assises de 2023, conforme à l'égalité des sexes et la protection du Genre au sein de la SADC.

Prenant la parole au nom du Premier Ministre, Jean-Pierre Lihau, Vice-Premier Ministre, Ministre de la Fonction Publique et Innovation, a, quant à lui, rappelé les efforts fournis par la RDC dans la défense et la promotion du Genre.

«La RDC fournie beaucoup d'efforts en ce qui concerne l'agenda genre. La constitution de notre pays édite sans équivoque le principe de l'égalité Homme-Femme, en assignant au pouvoir public la mission pérenne de prendre des mesures idoines pour protéger les femmes contre toutes sortes des discriminations. Ce principe est mis en oeuvre à travers les lois organiques. Loi sur la parité, le code de la famille etc. », a-t-il renseigné.

«Au niveau national, la RDC a élaboré un plan d'action national de la résolution 13-25 et mis en place un secrétariat national au sein du ministère du Genre, Famille et Enfant. La RDC a également élaboré le programme désarmement, démobilisation, relèvement communautaires et social, qui est une réponse aux conflits armés et pour lequel le gouvernement mène un plaidoyer pour plus de participation des femmes. Les femmes congolaises ont mis en place une stratégie des femmes pour la paix, en vue de leur pleine participation au processus de paix en cours », a insisté le VPM en charge de la fonction publique.

Retenons que c'est sous le haut patronage du Chef de l'Etat, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, que la réunion des ministres de la SADC en charge du Genre et de la condition féminine a été organisée, précédée de celle des hauts fonctionnaires, experts et autres personnalités tenue du 30 au 31 mai 2023 toujours au Pullman Hôtel de Kinshasa.