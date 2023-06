Afrique du Nord: Ce weekend, la 10ème Coupe de Tunisie de golf à El Kantaoui - Qui remportera l'édition Aziz Zouhir ?

Ce sera une édition prometteuse au cours d'un weekend qui s'annonce haut en couleur car d'une part l'AGH s'est bien préparée en vue de conserver sa couronne pour la 4ème année consécutive et s'adjuger son 5ème titre, et de l'autre l'AGK devra profiter d'une édition qui se déroule chez elle pour revenir au premier plan et remporter sa 5ème coupe.

Huit ans après la deuxième édition de la coupe de Tunisie de golf qu'il a abrité en 2015, le golf El Kantaoui accueillera ce weekend la 10ème édition baptisée édition Aziz Zouhir et qui constitue l'apothéose de la saison pour tous les membres de la famille golfique en Tunisie.

C'est que la FTG a décidé d'attribuer le nom d'Aziz Zouhir à cette édition ex Président de l'Espérance Sportive de Tunis et ex joueur de Tennis et de Golf, en guise de reconnaissance aux services rendus par le défunt au sport en général et au golf plus particulièrement.

Ainsi, une équipe formée des amis du défunt Aziz Zouhir participera exceptionnellement à cette édition, outre une équipe fédérale qui sera alignée hors compétition et les meilleurs représentants des 5 associations en course au titre à savoir : la GGA, l'AGH, l'AGK, la GCM et l'ASGDjerba.

Ce sera une édition prometteuse au cours d'un weekend qui s'annonce haut en couleur car d'une part l'AGH s'est bien préparée en vue de conserver sa couronne pour la 4ème année consécutive et s'adjuger son 5ème titre, et de l'autre l'AGK devra profiter d'une édition qui se déroule chez elle pour revenir au premier plan et remporter sa 5ème coupe.

Cependant, la GGA qui a réalisé des progrès remarquables ces derniers temps, fera de son mieux pour accéder pour la première fois de son histoire sur le podium et confirmer sa progression.

Serait ce le 5ème titre de l'AGH ou de l'AGK ou bien nous allons enregistrer le nom d'une 4ème association sur l'album d'or de cette compétition ?

Programme :

Samedi 10 juin 2023

08h00 : Accueil et confirmation des inscriptions

08h30 : Démarrage de la compétition

Dimanche 11 juin 2023

08h30 : 2ème tour

15H30 : Cérémonie de la remise des prix et clôture.

Palmarès :

2014 : AGH Hammamet

2015 :AGK Elkantaoui

2016 : AGK Elkantaoui

2017 : AGK Elkantaoui

2018: AGCT Tabarka

2019: AGK Elkantaoui

2020: AGH Hammamet

2021: AGH Hammamet

2022: AGH Hammamet

2023: ?