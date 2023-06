Angola: Le secteur agricole perd 100 millions de kwanzas faute d'inclusion numérique

Luanda — Le secteur agricole perd entre 50 et 100 millions de kwanzas faute d'investissement dans les technologies numériques pouvant permettre d'acheter et de vendre des produits sur des plateformes Internet, a déclaré la vice-présidente de la Coopérative agricole de Kanacassassa, Elvira Manuel.

De ce cadre, la responsable a dit que la maîtrise des technologies basées sur l'inclusion numérique des micro-entreprises devient de plus en plus nécessaire pour la survie dans le monde d'aujourd'hui.

"Nous perdons beaucoup par manque d'inclusion numérique, car comme nous n'arrivons pas à faire des publicités de nos produits, il est difficile pour les clients de venir acheter chez nous", a-t-il affirmé.

Selon la responsable, sa coopérative travaille déjà pour informatiser les noms de certains produits agricoles, afin de les lancer dans les prochains jours sur les plateformes numériques les plus utilisées.

Elvira Manuel, qui s'exprimait lors de l'atelier sur « L'inclusion numérique et le genre dans les micro-entreprises », organisé par la Banque Nationale d'Angola (BNA), en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), a déclaré que pour atteindre cet objectif, il faut utiliser, produire et diffuser des informations et des connaissances par le biais des technologies de l'information et de la communication, afin de garantir la croissance du secteur.

Cela contribuera, a-t-elle ajouté, non seulement à la croissance du secteur agricole, mais aussi au développement industriel et technologique et à la croissance de la compétitivité des micro-entreprises.

Créée en 2015, la Coopérative Kanacassassa a produit, de 2022 à 2023, plus de 120 tonnes de tomates et 70 tonnes d'oignons.