Maroc: INDH - Des efforts soutenus à El Hajeb pour la valorisation de l'apiculture

El Hajeb — L'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) multiplie ses interventions en vue d'accompagner les producteurs de miel et encourager la création d'unités d'apiculture dans la province d'El Hajeb.

Une unité de production, de valorisation et de commercialisation du miel et ses dérivés vient de voir le jour, dans ce cadre, au douar Amariya, dans la commune d'Ait Ouikhlifen.

Ce projet a été financé par l'INDH dans le cadre du programme d'amélioration des revenus et d'inclusion économique des jeunes, en particulier l'axe de soutien à l'économie sociale et solidaire.

Cette nouvelle unité vise à soutenir l'autonomisation sociale et économique des apiculteurs en créant une unité de production et de conditionnement du miel, en développant la chaine de production, de valorisation et de commercialisation par l'obtention de labels de qualité, et en appuyant les capacités techniques et de gestion d'environ 48 apiculteurs, dont 15 femmes, organisés en sept coopératives.

Le coût total du projet de cette unité, gérée par l' «Union des ruchers de l'Atlas» et la «coopérative du miel d'Ankaref» est estimé à 1,14 million de dirhams, avec une contribution de l'INDH de 439.540 dirhams.

Dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne d'information (M24), Said Aita responsable dudit programme à la province d'El Hajeb, a indiqué que le projet de création de cette unité de production du miel, qui a été approuvé par le Comité provincial de développement humain en 2021, vient renforcer et accompagner les différentes filières de production dans la région.

Il a souligné que le projet vise à valoriser les produits des coopératives apicoles de la commune d'Ait Ouikhlifen et d'autres communes avoisinantes, soulignant les grands efforts déployés par la plateforme provinciale des jeunes en encourageant ces coopératives à s'organiser en réseau et à adhérer à des unions.

De son côté, le responsable de l'union des ruchers de l'Atlas, Abdelali Khiye a affirmé que le projet de réalisation de l'unité cible plusieurs apiculteurs dans la province d'El Hajeb, dont des femmes, dans un effort de valorisation des produits du terroir et en vue de labelliser le produit local dans la commune d'Ait Ouikhlifen.

Une quinzaine de projets ont été réalisés dans le cadre du programme d'amélioration des revenus et d'inclusion économique des jeunes (axe d'appui à l'économie sociale et solidaire) durant l'année 2021 au niveau de la province d'El Hajeb.

Ces actions ont nécessité plus de 4 millions de dirhams, auquel l'INDH a apporté une contribution de 2,476 millions de dirhams.