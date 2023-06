Maroc: A Oslo, M. Hilale décline les axes de la vision du pays pour la protection des enfants en temps de conflit armé

Oslo — L'ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilale a décliné, à Oslo, la vision engagée et le choix stratégique irréversible du Maroc pour la protection des droits des enfants en temps de conflit armé.

S'exprimant lundi à l'ouverture de la séance plénière de la conférence internationale d'Oslo sur "La protection des enfants en temps de conflits armés", M. Hilale a souligné que le Maroc "a une vision engagée pour protéger et promouvoir les droits de l'enfant, grâce aux Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et à l'implication personnelle de Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meriem, Présidente de l'Observatoire nationale des droits de l'enfant, Ambassadrice des Nations Unies pour l'Enfance et Lauréate du Prix +The United Nations Champion Generation Unlimited+ décerné par l'UNICEF".

Il a, à cette occasion, relevé que le Royaume a entrepris un ensemble de mesures dans le cadre du respect de ses engagements au niveau national et international, notant que sur le plan juridique, le Maroc a adhéré à l'intégralité de l'arsenal juridique du droit international des droits de l'Homme et du droit international humanitaire protégeant et promouvant les droits de l'enfant.

Le Royaume a été parmi les premiers pays à signer et ratifier les trois protocoles additionnels à la Convention des droits de l'enfant, y compris celui sur les enfants et les conflits armés, tout en s'engageant à harmoniser systématiquement sa législation nationale avec le droit international des droits de l'Homme, a indiqué l'ambassadeur.

Au niveau du soft law, le Maroc a signé et ratifié les Principes de Paris, les Principes de Vancouver et la Déclaration sur la sécurité dans les écoles, a-t-il ajouté, faisant savoir que la législation nationale du Maroc réglemente l'engagement militaire dans les forces armées, qui est volontaire et fixé à 18 ans, conformément au droit international.

Sur le plan du plaidoyer, M. Hilale a fait observer que le Maroc oeuvre activement pour que les droits de l'enfant soient effectivement respectés et promus tant dans le Royaume qu'à travers le monde.

Dans ce cadre, le Maroc continue son plaidoyer en faveur de la protection des enfants, et ce dans toutes les situations, y compris humanitaires, a-t-il dit, rappelant que le Royaume a abrité, à Rabat, le 22 mars 2022, le Colloque international sur "La protection des enfants pendant les crises humanitaires", sanctionné par "l'Appel de Rabat", qui contient des recommandations concrètes, appelant et engageant la communauté internationale à renforcer les efforts pour la protection des enfants et à partager les bonnes pratiques pour prévenir et lutter contre l'enrôlement militaire des enfants et toutes autres formes d'exploitation des enfants dans les zones de crises, à la lumière du Droit international humanitaire et des droits de l'Homme.

Le diplomate a également relevé que le Maroc a organisé à Genève, le 21 novembre 2022, à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant, une réunion sur "le recrutement des enfants par les milices armées", avec la participation des représentants des gouvernements, des organismes onusiens et de la société civile.

L'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU a, en outre, rappelé la création, à Rabat, le 12 février 2022, de la Coalition civile de plaidoyer en faveur de la protection des enfants dans les camps de réfugiés, particulièrement celui de Tindouf, faisant valoir que le Maroc est un membre actif du "Groupe des amis des enfants touchés par les conflits armés" basé à Genève.

Sur le plan institutionnel, le diplomate a indiqué que l'Observatoire nationale des droits de l'enfant, présidé par Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meriem, constitue une institution phare et efficace chargée de suivre la mise en oeuvre de la Convention des droits de l'Enfant, en vue de promouvoir leur protection de manière permanente, dans toutes les instances, tous les domaines, et dans toutes les situations.

Il a, de même, noté que le Parlement de l'enfant au Maroc joue un rôle crucial dans la participation des enfants en tant que partenaires de développement, ajoutant que cette institution inclusive souligne l'importance du dialogue et de la communication parmi les enfants d'une part, et entre les enfants et le reste des intervenants, d'autre part, et permettrait de sensibiliser les générations futures à l'impératif de protéger les droits des enfants.

Rappelant la création du Centre international de recherche et de prévention des Enfants soldats, à Dakhla, le 31 mars 2022, M. Hilale a précisé que le mandat de cette structure consiste à collecter et fournir des données précises, qualitatives et quantitatives, afin d'approfondir la recherche et les connaissances sur le phénomène des enfants soldats dans les conflits armés, et permettre d'apporter des réponses ciblées et efficaces pour éradiquer ce phénomène.

Au niveau régional, l'ambassadeur a mis en avant l'action active du Maroc au sein des organisations régionales, afin de renforcer la prévention et la lutte contre le recrutement militaire des enfants. A l'initiative du Maroc, le Conseil de la Ligue des Etats arabes a adopté une résolution en mars 2022, portant sur la lutte contre le recrutement militaire des enfants et un "Plan arabe global visant à réduire le recrutement des enfants dans les conflits armés et par les groupes terroristes", a-t-il dit.

Au niveau de l'Union africaine, et durant sa présidence du Conseil Paix et Sécurité (CPS), le Maroc a fait adopter, en octobre 2022, une déclaration sur la "prévention contre le recrutement et l'utilisation des enfants dans les situations de conflit", a encore indiqué l'ambassadeur, notant que cette déclaration condamne fermement la poursuite du recrutement et de l'utilisation d'enfants par les forces armées, les groupes armés et les organisations terroristes sur le continent africain, et met en exergue l'importance des plans d'action nationaux holistiques pour renforcer les efforts visant à mettre fin de manière effective au recrutement et à l'utilisation des enfants par les forces armées et les groupes armés, à la démobilisation, la réintégration familiale et l'éducation obligatoire.

Cette déclaration souligne également la nécessité d'intégrer la protection de l'enfance dans les mécanismes d'alerte précoce et les processus d'intervention de prévention et de résolution des conflits, le rétablissement et de consolidation de la paix, ainsi que dans la reconstruction et le développement post-conflit, a-t-il poursuivi.

Enfin, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à l'ONU a souligné que le Royaume se joint à l'engagement mondial qui consiste à "tout mettre en oeuvre pour assurer la protection des enfants dans les conflits armés et sauvegarder notre avenir commun".

Outre M. Hilale, la délégation marocaine à cet événement est composée de l'ambassadeur du Maroc auprès du Royaume de Norvège et de la République d'Islande, Nabila Freidji et Majda Moutchou, ministre plénipotentiaire à la Mission permanente du Royaume auprès de l'ONU à New York.

Organisée par le gouvernement de la Norvège, la conférence internationale d'Oslo rassemble des représentants des gouvernements, des organismes onusiens et de la société civile, afin de réfléchir sur les voies et moyens permettant une mobilisation internationale concrète, avec des actions tangibles, pour protéger les enfants, empêcher qu'ils ne soient recrutés illégalement et envoyés au combat, et veiller à ce que leurs droits fondamentaux ne soient plus bafoués en temps de guerre.