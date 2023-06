Afrique Centrale: L'Angola et l'Egypte intensifient leur coopération

Luanda — La visite du Président égyptien, Abdel Fattah El-Sisi en Angola, qui est arrivé mardi soir à Luanda, va rendre plus dynamique les relations entre les deux pays et renforcera la coopération bilatérale.

Selon les informations dont dispose l'ANGOP, au cours de cette visite, les deux hommes d'État échangeront des points de vue sur les développements politiques et socio-économiques dans leurs pays respectifs, ainsi que sur des questions à caractère régional et continental d'intérêt commun.

Dans le cadre du partenariat entre les deux pays, l'Angola considère qu'il est essentiel de renforcer, d'élargir et de consolider la coopération bilatérale dans les domaines de la diplomatie politique, de la défense, de la sécurité, de l'ordre public, du terrorisme, des sports, de l'économie, de la santé, de l'éducation, du pétrole et du gaz.

L'ANGOP a appris qu'il est également dans l'intérêt de l'Angola de tenir, à Luanda, la première réunion de la Commission bilatérale entre les deux pays, à une date à convenir.

Quant aux instruments juridiques, la signature du protocole d'accord sur la coopération en matière de sécurité et d'ordre public y compris l'accord dans le domaine des transports sont en vue.

Il est également prévu de signer un protocole d'accord dans le domaine de la gestion et du développement des eaux souterraines.

Coopération Angola-Egypte

Les relations de coopération politico-diplomatique entre les deux pays ont été officialisées le 26 mars 1987 par la signature, à Luanda, de l'Accord général de coopération économique, scientifique et technique.

Selon les informations recueillies par l'ANGOP, l'Angola et l'Égypte manifestent un grand intérêt pour une coopération accrue dans des domaines tels que l'économie, le commerce et l'industrie, l'éducation, l'enseignement supérieur et la formation technico-professionnelle, l'énergie et l'eau, la banque et la finance, l'agriculture et la pêche.

Les deux pays sont également engagés dans la préparation de la première session de la Commission bilatérale, qui évaluera la coopération et établira le processus de mise en oeuvre des instruments juridiques en vigueur.

La réunion de la Commission bilatérale permettra d'identifier de nouveaux domaines de coopération, en tenant compte du potentiel de l'Angola et de l'Égypte.

Les entreprises égyptiennes ont été parmi les premières à apporter un "soutien important" au programme de l'Exécutif angolais de lutte contre le Covid-19, ayant fourni divers équipements de biosécurité, estimés à deux cents millions de kwanzas.

L'Égypte est située dans la région nord du continent africain, limitrophe du Soudan au sud, de la Libye à l'ouest, de la mer Méditerranée au nord et de la mer Rouge à l'est.

Président Abdel Fattah El-Sisi

Abdel Fattah Saeed El-Sisi est l'actuel président de l'Égypte depuis 2014.

Il est chef des forces armées et ministre de la Défense depuis août 2012.

Né le 19 novembre 1954 à Al-Jamaliyah, Abdel Fattah El-Sissi a précédemment été président de l'Union africaine (2019-2020).