Angola: La turbine 3 du barrage de Luachimo déjà réparée

Dundo — La turbine 3 du barrage hydroélectrique de Luachimo, à Lunda Norte, a repris sa production après le remplacement des pièces endommagées en mai de cette année.

La turbine, d'une capacité de production de 8,5 mégawatts d'électricité, a été hors service pendant près d'un mois en raison d'une panne technique enregistrée lors des essais.

L'information a été fournie par le directeur du projet pour GAMEK, Joaquim Garcia, soulignant qu'avec la réparation de la turbine 3, le barrage produit 17 des 34 mégawatts prévus, fournissant de l'énergie à la ville de Dundo et ses environs.

Il a précisé que deux des quatre turbines prévues étaient en production expérimentale, avec 8,5 mégawatts chacune.

L'assemblage des deux dernières turbines de mêmes capacités de production (8.5) est en phase finale et devrait commencer à produire de l'énergie dans les prochains jours.

Il a assuré qu'en novembre de cette année, le barrage commencerait à produire les 34 mégawatts prévus.

Les travaux de réhabilitation et d'agrandissement du barrage de Luachimo, en cours depuis 2016, sont évalués à plus de 212 millions de dollars américains et ont été financés par une ligne de crédit de la Chine.

Le projet comprend deux sous-stations électriques déjà achevées avec un réseau de transport de 60 kilovolts.

La mise en service de ce projet énergétique permettra la fourniture d'énergie au profit de 186 000 habitants de la ville de Dundo et des municipalités de Cambulo et Lucapa, y compris ceux des localités de Fucauma, Cassanguidi, Luxilo et Calonda.

En plus des raccordements domestiques qui, dans la première phase, bénéficieront à plus de neuf mille familles, le projet prévoit une trentaine de raccordements industriels.