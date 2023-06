Sénégal: Insinuations sur un supposé don financier à Marine Le Pen - Adjibou Soumaré devant le juge d'instruction ce mercredi 7 juin

Du nouveau dans l'affaire Cheikh Adjibou Soumaré. L'ancien Premier ministre est convoqué, ce mercredi 7 juin, devant le juge du troisième cabinet d'instruction du tribunal de Dakar dans le cadre de l'enquête relative aux allégations faites dans une lettre ouverte adressée, en début mars dernier, au chef de l'Etat, Macky Sall, interpellant ce dernier sur un supposé versement d'un montant de près de 8 milliards F Cfa en faveur de Marine Le Pen, une personnalité politique française.

Convoqué le 9 mars à la Sûreté urbaine (Su) du Commissariat central de Dakar où il a passé la nuit après avoir été entendu par les enquêteurs, le leader du mouvement « Démocratie et République » a été déféré au Parquet, le lendemain, avant d'être placé sous contrôle judiciaire.

A rappeler que le Gouvernement avait, à travers un communiqué, démenti toute allégation selon laquelle Macky Sall aurait remis de l'argent à cette responsable de la gauche française. « Le gouvernement rejette et condamne fermement de telles insinuations, lâches et sans fondement, qui témoignent manifestement d'une volonté maléfique de jeter le discrédit sur la personne du Président de la République, porter atteinte à l'Institution qu'il incarne et nuire aux relations entre le Sénégal et une puissance étrangère », lisait-on dans un document signé de son porte-parole, Abdou Karim Fofana, qui annonçait que l'équipe gouvernementale « se réserve le droit de donner toute suite qu'il juge appropriée à ces insinuations fallacieuses, malveillantes et indignes de quelqu'un qui a occupé de hautes fonctions ».

Cheikh Hadjibou Soumaré a été ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargé du Budget et de l'Habitat entre 2001 et 2007. Le 19 juin 2007, il est nommé Premier ministre du Sénégal par le président Abdoulaye Wade. Il succède ainsi à Macky Sall qui occupait ce poste depuis 2004 avant de démissionner moins de deux ans plus tard, en avril 2009.