Sénégal: Agressions de missions diplomatiques et consulaires du Sénégal à l'étranger - l'Etat ferme provisoirement quatre Consulats généraux

Le ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur a fait état de la fermeture de quatre (4) Consulats généraux du Sénégal à l'étranger. Il s'agit du consulat de Paris, de Bordeaux, du Milan et de New-York. En effet, pour motiver cette décision Aissata Tall Sall invoque la série « d'agressions » perpétrées contre les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal à l'étranger.

« Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur informe de la fermeture provisoire des Consulats généraux du Sénégal à l'étranger. Cette décision intervient à la suite de la série d' « agressions perpétrées contre les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal à l'étranger », a-t-on appris d'un communiqué du ministère des étrangères et des sénégalais l'extérieur.

Le document précise que « Cette mesure conservatoire fait suite à la serie d'agressions récemment perpétrées contre les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal à l'étranger, notamment à Paris, Bordeaux, Milan et New York. »

Ainsi, « Ces actes ont entraîné de sérieux dommages particulièrement au Consulat général du Sénégal à Milan où les machines de production des

passeports et cartes nationales d'identité ont été détruites », a-t-on souligné.

Toutefois, rassure les services du ministère des affaires étrangères « Le service reprendra dès que les conditions matérielles et sécuritaires le permettront. »

Face à ces circonstances » Le Ministère présente ses regrets pour les désagréments que cette fermeture provisoire pourrait causer aux usagers. »