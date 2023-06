Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 Juin 2023

Burkina Faso : Unicef - Plus de 315 000 enfants victimes de violations depuis près de 20 ans

Au moins 120 000 enfants à travers le monde ont été tués ou mutilés en raison d’un conflit, soit une moyenne de près de 20 enfants par jour a indiqué, le fonds des Nations unies pour l’enfance, l’Unicef. Au total, 315 000 violations graves commises dans plus de 30 situations de conflit en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine ont été documentées par les Nations unies. Les Nations unies ont également recensé plus de 16 000 attaques contre des écoles et des hôpitaux, et plus de 22 000 cas de refus d’accès à l’aide humanitaire pour les enfants. Selon l’organisation, il ne s’agit que des cas qui ont pu être vérifiés, le bilan réel est probablement beaucoup plus lourd. (Source : Sidwaya)

Niger : Lutte contre le terrorisme- 55 terroristes neutralisés et 13 véhicules détruits

La Force multinationale mixte (Fmm), composée des armées du Tchad, du Niger, du Cameroun et du Nigeria, a neutralisé 55 terroristes et détruit 13 véhicules dans la région de Diffa, ont rapporté lundi les medias internationaux, citant la source sécuritaire à Niamey. Selon la source, ces actions menées dans le cadre de l’opération HARBIN ZUMA ont également permis de « détruire 13 motos, et récupérer huit armes, six moyens de communication ainsi que plusieurs centaines de munitions ». Les localités de cette partie du Niger subissent depuis plusieurs années les attaques meurtrières de Boko Haram à partir de ses positions du Nigeria. Elles ont fait des centaines de victimes civiles et militaires et plusieurs dizaines de milliers de déplacés tant au Niger qu’au Nigeria, selon les statistiques officielles. (Source : Acp)

Côte d’Ivoire : Infectée à la mâchoire- Dame Kambou devra souffrir, souffrir…

Ce mardi 6 juin, dame Kambou Hinamana, 30 ans, avait rendez-vous avec les médecins du Chu de Bouaké. C’est aujourd’hui que ceux-ci devaient prendre la décision d’une intervention chirurgicale ou non, au regard des examens radios et sanguins qu’elle a effectués depuis son arrivée, le 29 mai 2023, en compagnie de son époux Some Sié dans cet hôpital. Hélas, cela n’a pas été le cas. Un autre examen de sang lui a été prescrit. Et un autre rendez-vous lui a été donné par un autre médecin pour le mardi 13 juin. Soit 7 autres jours.Dame Kambou devra donc continuer à supporter les vives douleurs liées à l’infection osseuse qu’elle a dans la bouche pendent encore 7 jours. (Source : Fratmat.info)

Sénégal : Tension sociale- Ndéye Ndack Touré placée en garde à vue

Ndéye Ndack Touré vient d’être placée en garde à vue dans les locaux de Brigade de Recherches de Dakar/ Faidherbe, suite à son audition. L’ancienne animatrice d’une télévision de la place a été arrêtée sur instruction du Procureur de la République selon une source de Seneweb. Ndéye Ndack Touré aurait tenu des propos appelant à la résistance. (Source : adakar.com)

Mali : Gestion des conflits- Le pays encore dans le top 10 des crises les plus négligées dans le monde

Dans son analyse annuelle récemment rendue publique, le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) a indiqué que le Mali est la 7e crise de déplacement la plus négligée au monde. Ainsi, alors qu’il était classé 6e comparativement à 2021.Cela fait 7 ans que le Conseil norvégien pour les Réfugiés (NRC) publie chaque année son rapport sur les 10 crises de déplacement les plus négligées dans le monde. La particularité de ces crises, c’est qu’elles affectent non seulement des millions de personnes, mais aussi et surtout elles sont très peu médiatisées, attirent moins de financement et leur gestion manque d’initiatives politiques et diplomatiques internationales. (Source : Apa)

Rdc : Amélioration du climat des affaires- Le pays enregistre un taux de satisfaction de 37%

Une enquête du Baromètre national du climat des affaires (Bnca), portant sur 403 entreprises dans 13 secteurs de l’économie nationale, a attribué à la République démocratique du Congo (Rdc) un taux de satisfaction de 37% dans ce secteur, a affirmé mardi le président Tshisekedi. « Il ressort de ce rapport que le climat des affaires en Rdc est en cours d’amélioration. A ce stade, le Bnca lui donne un score de satisfaction de 37 %. Cette enquête, qui s’est déroulée du 24 janvier au 27 mars 2023, a porté sur 403 entreprises dans 13 secteurs de l’économie nationale, un taux de réalisation jamais atteint auparavant », a déclaré le Chef de l’Etat Félix Tshisekedi, au cours de la cérémonie de présentation des résultats de la première enquête du Bnca à la Cité de l’Union africaine, à Kinshasa. Le service public d’une manière générale doit rester noble », a-t-il souligné. (Source : Acp)

Gabon : Présidentielle- Ali Bongo fait un pas de plus

Au Gabon, l’élection présidentielle doit avoir lieu en 2023 même si la date n’est pas encore connue. Début avril, Ali Bongo avait fait un premier pas vers une nouvelle candidature face aux militants du Pdg lors du 55e anniversaire du parti. Le président gabonais franchit une nouvelle étape ce dimanche dans une interview à Jeune Afrique. (Source : Rfi)

Rwanda : Gouvernement- Kagamé nomme un nouveau ministre de la Défense

Paul Kagamé a nommé un nouveau ministre de la Défense à la faveur d'un réaménagement annoncé mardi.Juvenal Marizamunda, qui était jusqu’à récemment commandant des Services correctionnels du Rwanda (RCS), a été nommé nouveau ministre de la Défense en remplacement du général Albert Murasira, tandis que le général de corps d’armée Mubarakh Muganga, ancien chef d’état-major de l’infanterie, a été nommé nouveau chef d’Etat-major de la Défense.Muganga, 56 ans, est un officier très expérimenté ( Source : Apa)

Tanzanie : Maltraitance des Massaï indigènes- Amnesty International accuse ..

Selon l'Organisation non gouvernementale, les autorités tanzaniennes ont eu recours à plusieurs reprises à des mauvais traitements, à un usage excessif de la force, à des arrestations et détentions arbitraires et à des expulsions forcées contre les Maasaï. C'est accablant. Dans un rapport intitulé ‘Nous avons tout perdu : expulsions forcées des Maasai à Loliondo, Tanzanie’, publié mardi, Amnesty International décrit comment les autorités tanzaniennes ont expulsé de force la communauté massaï de Loliondo, une division du district de Ngorongoro, dans la région d’Arusha (nord de la Tanzanie), le 10 juin 2022.Les forces de sécurité ont expulsé violemment et sans procédure régulière la communauté maasaï de ses terres ancestrales à Loliondo, privant 70 000 personnes de l’accès aux pâturages dont dépendaient leurs moyens de subsistance (Source : Apa)

