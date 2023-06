Ethiopie: Le pays rejette le rapport déformé de HRW visant à saper la coexistence et à alimenter le conflit interethnique

Addis Ababa — Le Service de communication du gouvernement (GCS) a déclaré que le dernier rapport de Human Rights Watch (HRW) est une représentation déformée et trompeuse de la situation qui tente de saper la coexistence pacifique et d'alimenter le conflit interethnique en Éthiopie.

Dans son communiqué de presse envoyé à l'ENA, le GCS minimise le rapport de HRW publié le 1er juin 2023, qui est une tentative d'obstruction des efforts nationaux pour la paix et la réconciliation en Éthiopie.

Human Rights Watch a publié un nouveau rapport sensationnel contenant une litanie d'allégations de graves violations des droits de l'homme, indique le communiqué de presse.

Le service de communication a également déclaré que HRW avait publié ces allégations sans mener d'enquête approfondie et crédible dans toutes les zones touchées par le conflit.

"Les allégations ne sont pas étayées par des preuves. Cette description déformée et trompeuse de la situation vise à saper la coexistence pacifique, à alimenter le conflit interethnique et à entraver les efforts nationaux en faveur de la paix et de la réconciliation en Éthiopie", a ajouté le service de communication.

L'Éthiopie dispose d'institutions indépendantes, telles que la Commission éthiopienne des droits de l'homme, et d'agences chargées de l'application de la loi pour garantir la protection des droits de l'homme par le biais d'une enquête appropriée et complète sur les violations commises dans le contexte du conflit, a noté le rapport.

Le gouvernement a facilité l'enquête conjointe du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (UN-OHCHR) et de la Commission éthiopienne des droits de l'homme (EHRC).

Le groupe de travail interministériel a mis en oeuvre les recommandations de l'enquête conjointe et a travaillé sur l'enquête, la réhabilitation des victimes et les réformes législatives, a indiqué le GCS.

Avec la signature de l'accord de paix de Pretoria, le gouvernement éthiopien a entamé des consultations nationales sur les options politiques en matière de justice transitionnelle pour l'Éthiopie.

Un certain nombre de consultations ont été menées avec les parties prenantes du gouvernement, les OSC, les partis politiques et la communauté internationale.

Le communiqué de presse indique également que le processus de justice transitionnelle permettra une enquête approfondie.

"La vérité sera dite et les auteurs des crimes commis devront rendre des comptes. La Commission de dialogue national s'efforce de s'attaquer aux causes profondes des conflits et autres problèmes nationaux dans le pays.

Le gouvernement éthiopien a invité l'équipe d'enquête conjointe du HCDH et de la Commission européenne des droits de l'homme à surveiller la situation des droits de l'homme dans les zones de conflit du nord du pays.