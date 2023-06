Afrique du Nord: Line-up du Festival arabe de la radio et de la télévision prévu du 12 au 15 juin 2023

TUNIS — Tunis s'apprête à accueillir le Festival arabe de la radio et de la télévision qui se tiendra dans sa 23ème édition du 12 au 15 juin 2023. La Cité de la culture abritera les différentes manifestations prévues pour ce festival auparavant organisé à la station balnéaire "Yasmine Hammamet".

Le programme de cette édition a été dévoilé, mardi, au siège de de l'Union des radios et télévisions arabes (ASBU) à Tunis par son Directeur général Abderrahim Soliman, en présence de Hayet Ketat Guermasi, ministre des Affaires Culturelles, Awatef Dali, Directrice Générale de l'Etablissement de la Télévision tunisienne, Henda ben Alaya Ghribi, directrice générale de l'Etablissement de la radio tunisienne et Lotfi Mani, directeur central de la promotion à l'Office National du Tourisme Tunisien (ONTT).

Le festival verra la participation de 15 chaînes de télévision et 15 radios membres dans la sélection officielle destinée aux professionnels des médias de l'audiovisuel. Deux compétitions et deux sections parallèles sont dédiées aux oeuvres télévisées et radiophoniques.

Pour cette année, 90 oeuvres télévisées figurent dans la compétition officielle et 50 oeuvres dans la section parallèle. Dans la sélection des radios, 129 oeuvres ont été sélectionnées dont 108 dans la compétition.

Le Théâtre de l'Opéra de Tunis acceuillera la cérémonie d'ouverture avec l'artiste tunisien Mohamed Ali Kammoun qui donnera un spectacle intitulé « Parfums Arabes » et celle de clôture qui sera assurée par le chanteur égyptien Tamer Hosny.

Les cérémonies d'ouverture et de clôture sont retransmises en direct sur différentes chaînes de télévision et stations de radio arabes, publiques et privées.

Le Hall central de la Cité de la culture accueillera 80 exposants, répartis sur 100 stands, issus des cinq continents qui présenteront les dernières innovations technologiques dans la production audiovisuelle. L'Agence Tunis Afrique presse (TAP) aura son propre stand pour la promotion des productions journalistiques (textes, photos et vidéos).

Le programme parallèle prévoit des conférences et une programmation autour de divers thèmes : « Médias touristiques » ; « Drama arabe à l'ère du numérique » ; « IA et production de contenus » ; « Films documentaires : défis et perspectives » et « Animation sportive dans le monde arabe ».

Parmi les invités d'honneur du festival l'actrice égyptienne Sherine Reda, le réalisateur libanais Georges Ghabbaz, l'actrice émiratie Fatma Houssani, le metteur en scène libyen Hassan Garfel, la réalisatrice marocaine Sanaa Akroud, l'acteur syrien Milad Youssef et sa compatriote l'actrice Rawaa Saadi.

Des hommages seront rendus à plusieurs figures du paysage audiovisuel arabe dont Abdel Aziz Kacem, ancien président directeur général de l'Etablissement de la radiodiffusion-télévision tunisienne, l'ancienne directrice de la Radio égyptienne Iness Jawhar et Hani Farraj, ancien directeur du comité administratif et juridique à l'ASBU. L'acteur Moncef Baldi (Tunisie), la metteuse en scène Ines yacoub (Bahreïn) et Taki Eddine Soubira (Comores) seront également à l'honneur.

Le Festival arabe de la radio et de la télévision est organisé par l'Arab state Broadcasting Union (ASBU), en partenariat avec les Etablissements de la Radio et de la Télévision tunisiennes et l'organisation arabe des satellites de communication (ArabsaT).

Il accueille les instances membres de l'ASBU parmi les chaines de télévision et stations de radio arabes publiques et celles des radions et télévisions privées, les sociétés de productions et les agences de presse arabes. Les sociétés de production et les chaines et les stations de radio, non arabes, qui produisent et diffusent en langue arabe y sont également invitées.

L'Asbu est une institution panarabe qui a été créée en février 1969 à Khartoum (Soudan). Son objectif principal est le renforcement des liens de coopération entre les organismes de radiodiffusion arabes en vue de développer le contenu de leurs productions audiovisuelles.