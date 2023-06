Algérie: Le pays et le Vietnam sont liés par des 'relations historiques'

ALGER — Le nouvel ambassadeur du Vietnam en Algérie, M. Tran Quoc Khanh, a exprimé mardi la volonté de son pays à oeuvrer pour hisser les relations économiques entre les deux pays au niveau de l'excellence qui caractérise leurs "relations historiques".

"Ma mission est de faire avancer les bonnes relations entre les deux pays dans tous les domaines, à commencer par les échanges de délégations de haut niveau et le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines de l'agriculture et le commerce sans oublier la culture et l'éducation", a-t-il déclaré au terme de la cérémonie de remise de ses lettres de créances au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Il a relevé, à ce titre, que sa mission est de "hisser les relations entre les deux pays au plus haut niveau", soulignant que les deux pays "sont liés par des relations historiques et de coopération multisectorielle et se soutiennent mutuellement au sein des organisations internationales".

La cérémonie de remise des lettres de créances s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, et du directeur de Cabinet à la présidence de la République, M. Mohamed Ennadir Larbaoui.