Algérie: Fatima Kidouche publie un ouvrage rassemblant la biographie de 80 écrivains de Mila

MILA — L'écrivaine Fatima Kidouche de Mila vient de publier un nouvel ouvrage "Dictionnaire des écrivains de Mila" dans lequel elle a rassemblé des biographies et des fragments de textes de près de 80 écrivains de cette wilaya.

Le Dr. Kidouche, enseignante au centre universitaire Abdelhafid-Boussouf de Mila spécialisée dans la littérature arabe contemporaine et moderne, a indiqué, en marge d'une séance de présentation de son livre, organisée dans la bibliothèque de l'antique Milev, que ce dictionnaire de 378 pages, édité par Dar Dehili, comprend des biographies et des fragments de textes, dans différents genres (littérature, poésie et Melhoun, nouvelles et livres pour enfants), ainsi que des textes écrits en français.

L'auteure du dictionnaire a déclaré que son ouvrage, présenté aujourd'hui en présence de nombreux noms y figurant, sera suivi d'un second tome qui traitera du roman et de l'écriture dramatique, "pour mettre en évidence la diversité de la production littéraire dans la wilaya de Mila et les écrivains que le dictionnaire a tenté de mettre en lumière".