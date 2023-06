Cote d'Ivoire: Développement de l'engagement citoyen des jeunes- Une priorité du gouvernement sur la période 2023-2025

Conçu pour répondre aux enjeux spécifiques permettant d’assurer la continuité des actions entreprises au profit des jeunes, le Programme jeunesse du gouvernement (PJGOUV 2023-2025) s’articule autour de 3 axes. Son axe 2 prévoit le renforcement de l’engagement citoyen et de l’éthique sociale de la jeunesse, dont la mise en œuvre nécessite un investissement total de 51,2 milliards de Fcfa pour la construction et la mise en service de 14 centres de service civique sur la période 2023-2025.

Selon le Cicg, « Ce projet permettra de traiter annuellement 14 000 jeunes et d’accélérer le déploiement des centres de service civique, de développer l’engagement citoyen des jeunes, d'accroître les initiatives d’engagement volontaire et bénévole des jeunes. Ainsi, au titre des initiatives sur la période 2023- 2025, le gouvernement a ouvert en 2023 le nouveau centre de service civique de Bouaké et prévoit rendre fonctionnel les centres de service civique de Daloa et de d’Adzopé courant la même année. »

Aussi, ladite jource ajoute qu’il est également prévu pour la même année 2023, le démarrage de la construction et la mise en service du centre de service civique de Korhogo.En somme, le PJGouv inclut la construction de 14 Centres de Service Civique.

Par ailleurs, Les autorités ivoiriennes envisagent également de mettre en place un programme de formation au civisme, une formation sanctionnée par la délivrance d’un certificat à l’engagement citoyen et de créer des plateformes d’échanges entre l’administration locale et les leaders communautaires sur les droits des citoyens et le civisme électoral. Dans cette perspective, 6 000 adolescents et jeunes seront formés sur les Compétences de Vie Courante (Cvc).

Dans le cadre de l’engagement civique et de la cohésion sociale, le PJGouv favorisera la formation de 3 050 jeunes leaders communautaires et de partis politiques en leadership et 25 000 jeunes aux valeurs civiques et citoyennes dans le cadre du Service national des jeunes (Snj). En vue d'accroître les initiatives d’engagement volontaire et bénévole des jeunes, les pouvoirs publics entendent former et mettre en mission 30 000 jeunes volontaires et bénévoles. En outre, 10 000 volontaires et bénévoles seront recrutés et formés en collaboration avec le Comité d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (Cocan) dans le cadre des préparatifs de la Coupe d’Afrique des Nations 2023.