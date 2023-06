Ethiopie: L'IGAD s'engage en faveur de la Diplomatie préventive, de l'alerte précoce et de la médiation - Secrétaire Exécutif de l'IGAD

Addis Ababa — L'IGAD est restée attachée à la diplomatie préventive, à l'alerte précoce en cas de conflit, aux interventions de médiation et à la prévention de l'extrémisme violent et des crimes transnationaux, a déclaré le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workneh Gebeyehu.

Lors du lancement du rapport régional de 2022, le secrétaire exécutif de l'IGAD a déclaré que le rapport rendait compte des progrès significatifs réalisés par l'IGAD au cours de l'année pour relever les défis divers et complexes de la région.

"En réponse aux situations politiques et sécuritaires des différents États membres, l'IGAD est restée engagée dans la diplomatie préventive, l'alerte précoce des conflits et les interventions de médiation, ainsi que dans la prévention de l'extrémisme violent et des crimes transnationaux", a-t-il déclaré.

Avec le soutien des dirigeants régionaux et des organes politiques, notamment l'Assemblée des chefs d'État et le Conseil des ministres, l'IGAD soutient le processus de paix au Sud-Soudan et la transition civile par l'intermédiaire du mécanisme trilatéral UA-IGAD-ONU, selon le secrétaire exécutif.

Le soutien de l'IGAD à la résolution de la situation en Éthiopie, ainsi qu'au rétablissement post-conflit en Somalie et à la sécurité maritime dans les environs de la mer Rouge et du golfe d'Aden a été louable au cours de l'année écoulée.

Le rapport souligne l'impact du changement climatique et de la sécheresse prolongée sur les économies régionales et l'insécurité alimentaire, entraînant famine et malnutrition dans la région.

Au cours de l'année écoulée, l'IGAD a entrepris de mettre en oeuvre des initiatives de gestion des risques de catastrophe, d'adaptation au climat, de mesures d'atténuation et de résilience aux catastrophes dans la grande Corne de l'Afrique, notamment la stratégie de réponse en matière de sécurité alimentaire et de nutrition (FSNRS) 2020-2022.

L'examen de la FSNRS 2020-2022 a débuté en 2022 pour une nouvelle phase et, en réponse à la nouvelle dynamique, la stratégie et le plan d'action régionaux de l'IGAD sur le changement climatique et le centre des opérations de catastrophe de l'IGAD renforcent la capacité des agences nationales de gestion des risques de catastrophe à surveiller les risques multiples et à émettre des alertes précoces pour la sécheresse, les inondations, les ravageurs et l'insécurité alimentaire dans la région.

En 2022, l'IGAD s'est également concentrée sur les efforts de renforcement des capacités pour améliorer la production agricole, y compris la stratégie de l'économie bleue de l'IGAD (2021-2025) et l'impact jusqu'à présent de la stratégie sanitaire et phytosanitaire régionale (2017-2022), qui est conçue pour stimuler la compétitivité de nos produits agricoles et d'élevage.

Le rapport décrit également les réponses de l'IGAD pour prévenir les crises alimentaires dans la région en améliorant la production agricole et la gestion des ressources naturelles, y compris le développement des eaux souterraines et le renforcement de la gouvernance foncière régionale.

En outre, le rapport met en lumière les effets d'entraînement des catastrophes climatiques et des conflits sur les schémas de déplacement des réfugiés et des personnes déplacées au sein de l'IGAD.

Avant 2022, l'IGAD a mis en place des initiatives régionales correspondantes en matière de gouvernance et de gestion des migrations, notamment les protocoles de l'IGAD sur la libre circulation et la transhumance, et a amélioré les politiques et les cadres régionaux de l'IGAD en matière d'envois de fonds.

Le rapport détaille également les évolutions positives en matière d'intégration régionale, notamment la facilitation du commerce grâce à la politique commerciale régionale de l'IGAD (2022-2025) et à la mise en oeuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

L'IGAD a renforcé son engagement à "amener l'IGAD à la population" en 2022 en ouvrant des bureaux de mission et des centres régionaux dans les États membres, dans le cadre du nouvel engagement en faveur d'une distribution équitable des projets et des programmes dans la région.

Il a également établi le Comité des personnalités éminentes comme nouveau mécanisme de connexion avec la circonscription régionale et les partenaires internationaux, et a révisé les accords d'accueil des pays pour renforcer la stature de l'IGAD dans les États membres.

Enfin, le rapport souligne l'amélioration des résultats financiers de l'IGAD en 2022, la plupart des États membres s'étant engagés à honorer leurs obligations financières en payant leurs contributions et en réglant leurs arriérés.

Même si les États membres qui doivent encore des sommes importantes doivent faire davantage, le rapport d'audit de 2021, qui est irréprochable, souligne la capacité de l'IGAD à gérer directement les fonds des donateurs et ouvre la voie à la qualification pour l'évaluation du pilier de l'UE en 2023, a ajouté le commissaire.