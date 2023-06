Afrique: Tournoi de tennis J30 - La compétition amorce l'étape des quarts de finale

Les combinaisons des quarts de finale en simple messieurs J30 ont été dévoilées à l'issue des matches du deuxième tour qui se sont disputés dans la matinée du 6 juin, au Pôle tennis de la Fédération congolaise de tennis.

Lau Hong Kiu (Hong kong) s'est qualifié pour les quarts de finale en battant le Chinois Ye Zhan Hang, deux sets à zéro ( 7-6 et 6-1). Il affrontera, ce mercredi, l'Indien Sarran Prakaash, vainqueur du Congolais Camillat Jules César Boboua en deux manches (6-0 et 6-0). La deuxième affiche des quarts de finale mettra aux prises le Malgache Mirija Andriantéfihasina au Britannique Sam Park.

Le Malgache s'est imposé devant le Néerlandais Teunissen Laurence en deux sets (6-4 et 6-3). Le Britannique, par contre, a eu raison du Congolais Ibakalomboyo Ayessa en deux manches (6-1 et 6-0).

« Je n'avais pas de confiance. Je me suis laissé impressionner par l'adversaire. il joue très bien. Il a l'expérience car il est mieux classé que moi. Mais comme il y a encore un tournoi qui commence le 12, ça ira. Je vais jouer un quart en double, nous allons essayer de gagner pour aller en demi-finale », a commenté le Congolais.

Dans l'autre tableau, l'Israélien Hillel Ori s'est qualifié pour les quarts de finale en dominant Chan Bob, deux sets à un (2-6, 6-1 et 6-0). Il affrontera le Britannique Bahalkar Yash, vainqueur de l'Indien Boorela Anjann Sai en deux manches (6-1 et 6-1). L'Indien Mummadi S et l'Américain Juan Carlos Portilla Morales vont s'affronter pour une place en demi-finale.

L'Indien a éliminé le Congolais Ravely Ndona en deux manches (6-0 et 6-1). L' Américain a dû batailler fort pour arriver au bout du Japonais Fujita Eiji en deux manches (6-3 et 7-6).

Le tournoi ITF J30 est un bon challenge pour les tennismen venus de tous les quatre coins du monde car, il permet au vainqueur de gagner trente points ITF, qui lui permettront de gravir des échelons à l'échelle mondiale. La compétition met aux prises les joueurs dont la tranche d'âge varie entre 13 et 18 ans et s'inscrit dans l'agenda de la Fédération internationale de tennis (ITF). Elle se dispute en simple et en double dans les deux versions.