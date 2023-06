Congo-Brazzaville: Sécurité civile - Près de quatorze mille interventions réalisées en 2022

Les services de sécurité civile ont secouru près de quatorze mille personnes l'année dernière, selon le rapport présenté le 6 juin, à Brazzaville.

En se référant aux données, il y a eu 13134 secours à victimes, soit 91,16%, dont 11403 interventions ordinaires et 11098 concernant les examens d'Etat et concours, soit 84,5% ; 253 assistances à personne, soit 1,76% ; 529 incendies, soit 3,67% ; 207 accidents de circulation, soit 1,44% ; 7 risques technologiques, soit 0,04% ; 278 opérations diverses, soit 1,93%.

Outre le secourisme ou prompt secours, qui constitue la base des secours d'urgence aux personnes qui regroupe le secours à victimes et l'assistance à personne, il convient de préciser que ce chiffre inclut les 11098 personnes (candidats, personnels administratifs et agents des services de l'ordre) ayant bénéficié d'une prise en charge sanitaire lors des examens d'Etat et concours confondus, session 2022, parmi lesquelles 39 évacuations vers les hôpitaux.

Selon le commandant en second, commandant de la mobilisation et des opérations de secours, le colonel de police Serge Pépin Itoua Poto, l'augmentation annuelle régulière du nombre des interventions est liée principalement à la campagne des examens d'Etat et concours, organisée avec l'appui des ministères des enseignements général et technique.

A titre d'illustration, en 2017, elles s'établissent à 1427 ; 7545 en 2018 ; 9974 en 2019 ; 13891 en 2020 ; 12239 en 2021 ; 14408 en 2022, ainsi l'important écart observé en 2021 et 2022, a-t-il poursuivi, provient du fait que dans la couverture sanitaire des examens d'Etat et concours, session 2022, les services ne se sont par limités à couvrir les localités d'implantation de la sécurité civile, mais ont étendu leur action dans sept nouvelles localités, en l'occurrence Makoua, Boundji, Djambala, Boko, Mouyondzi, Sibiti et Madingou.

D'autres activités ont réalisées par les services de santé, notamment du 2 au 31 décembre, à la gestion de l'antenne médicale du site des sinistrés des inondations d'Oyo, 340 personnes, tous âges et sexes confondus, ont été prises en charge pour diverses pathologies.

Dans le cadre de la mission multinationale intégrée pour la stabilisation en République centrafricaine, un médecin et deux infirmiers du commandement de la sécurité civile font actuellement partie de l'antenne médicale de la 8e unité de police constituée du Congo. Aussi, depuis l'année 2021, dans le cadre du protocole d'accord de coordination et de coopération avec la société Aéroports de la République du Congo (Aerco), le commandement de la sécurité civile assure la gestion, 24/24, de l'antenne médicale y implantée, pour la prise en charge des personnes en détresse, présentes sur la plateforme aéroportuaire.

De même, le dimanche matin, des activités sportives sur le littoral fluvial (corniche) à Brazzaville, au complexe sportif du Stade de la concorde, à Kintélé, et sur le front de mer de la côte sauvage, à Pointe-Noire.

Enfin, il convient de noter qu'au regard de ses missions qui induisent une collaboration, voire une coopération avec d'autres structures, le commandement de la sécurité civile a continué d'inscrire son action dans le développement de partenariats qui, au bout de l'année 2022, a permis la signature de cinq accords, avec l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar, la Congolaise des routes, le Bureau des enquêtes et accidents d'aviation, l'Aerco, le Port autonome de Brazzaville et ports secondaires, la Société commune de logistique et la société FAAKI Congo SA.