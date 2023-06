Congo-Brazzaville: PME/Pnud - Examen du document du projet de promotion de la croissance

Le Comité local d'examen du projet (Clep) s'est réuni, le 6 juin, à Brazzaville, pour examiner le document du projet de promotion de la croissance par les Petites et moyennes entreprises (PME) et l'artisanat, signé par le ministère de tutelle et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud).

Le projet de promotion de la croissance par les PME et l'artisanat vise à accroître, de façon significative, la contribution du ministère avec un effet substantiel en termes d'accroissement des capacités de création des emplois, dans l'optique d'éradiquer la pauvreté dans la vision des Objectifs de développement durable.

Il est estimé à plus de 952, 501 millions FCFA dont une partie proviendra du Pnud ainsi que du gouvernement congolais et le reste à rechercher auprès des partenaires financiers, a expliqué le chargé de programme gouvernance du Pnud, Joseph Ikoubou.

Selon lui, le projet repose sur l'évaluation de la situation, la fourniture des appuis matériels, techniques et financiers ainsi que l'élaboration de la nouvelle politique des PME et de l'artisanat en vue d'un plan d'actions.

Il sera exécuté pendant deux ans en prenant en compte l'aspect du genre. « Le projet prévoit de réaliser l'évaluation de la politique des PME et de l'artisanat qui date de 2010 ainsi que d'identifier les axes de priorités », a-t-il indiqué.

La réunion du Comité local d'examen du projet a pour objectif de mettre en oeuvre le projet afin de mobiliser les fonds pour saisir les acteurs de l'artisanat et les partenaires financiers.

Il a pour objectifs spécifiques d'organiser une revue du document de projet en vue d'une compréhension commune, d'amener les participants à échanger sur les modalités de mise en oeuvre efficace du projet et tirer les conclusions et les recommandations ainsi qu'informer les participants des procédures et mécanisme du Pnud relatifs à la gestion des projets en vue d'une meilleure appropriation.

Le directeur de cabinet de la ministre des PME, Bienvenue Lucien Kende, a pour sa part souligné, dans son allocution d'ouverture, que l'activité permettra d'avoir la meilleure compréhension et de se familiariser avec la procédure du Pnud.