Algérie: Le pays au Conseil de sécurité - Un soutien international pour poursuivre sa contribution en faveur de la paix dans le monde

ALGER — L'Algérie a bénéficié, à travers son élection au poste de membre non-permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, d'un large soutien international pour poursuivre sa contribution à l'instauration de la paix et de la sécurité internationales, la défense des causes régionales et internationales, le renforcement de la coopération internationale et la promotion du développement durable, des principes et des objectifs tracés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le palmarès diplomatique de l'Algérie et ses contributions à trouver des solutions aux crises et conflits régionaux et internationaux, ainsi qu'aux menaces mondiales communes tels que le terrorisme et le crime organisé, lui confèrent le droit de siéger au Conseil de sécurité, ce qui fait de cette victoire le résultat logique d'un consensus international sur l'importance de son rôle sur les plans régional et international.

C'est ce qui ressort des rapports des Nations unies et des organisations internationales des trois dernières années, qui classent l'Algérie comme un partenaire stratégique et un Etat qui contribue pour l'instauration de la paix et de la sécurité.

Figurent également parmi les priorités du mandat de l'Algérie au Conseil de sécurité, celles concernant les pays de l'Union africaine (UA). Elle oeuvrera, à cet effet, à activer la demande d'augmentation du nombre de sièges des pays africains au sein de cette instance et contribuera à l'unification de la voix de l'Afrique pour un meilleur plaidoyer en faveur des questions prioritaires du continent et de ses aspirations légitimes.

Cela a été souligné par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune dans de nombreuses occasions, à l'instar de la réunion du Comité des 10 (C10) de l'UA, chargé du dossier de la Réforme du Conseil de sécurité, tenu en février dernier à Addis Abeba, où il a affirmé l'engagement de l'Algérie à "oeuvrer sans relâche pour faire entendre la voix du continent et ses revendications légitimes et réparer l'injustice historique qu'il a subi".

Dans cette même démarche, le président de la République a plaidé pour le droit légitime du continent à obtenir deux sièges permanents au sein du Conseil de sécurité, et à porter sa part de représentativité au niveau des sièges non-permanents au sein de cette instance de 3 à 5, conformément aux recommandations du "Consensus d'Ezulwini" et de la Déclaration de Syrte.

Une occasion pour plaider en faveur de la réforme du Conseil de sécurité

L'Algérie a fait du processus de réforme du Conseil de sécurité international une nécessité impérieuse pour instaurer un système international plus représentatif, juste et équilibré, comme l'a déjà souligné le Président de la République, au vu notamment du contexte international sensible marqué par des crises diverses et des répercussions portant en elles les prémisses de nouveaux changements dans les rapports de force sur la scène internationale, alors que le continent africain reste exposé à de nombreuses menaces multidimensionnelles et multiformes qui affectent la paix et la sécurité, comme le terrorisme, la recrudescence des guerres, les changements climatiques et les crises alimentaires, énergétiques et sanitaires, le tout exacerbé par la propagation de la pandémie de coronavirus et le conflit russo-ukrainien.

En outre, l'accès de l'Algérie au poste de membre non permanent au Conseil de sécurité est également l'occasion d'oeuvrer à permettre à la Ligue arabe de retrouver sa place sur la scène internationale et d'assumer son rôle en tant qu'organisation arabe "forte et influente", face aux défis actuels et futurs, au service des aspirations des peuples arabes et pour la stabilité de la région, des questions en faveur desquelles le Président de la République a plaidé lors du Sommet arabe d'Alger.

Lors de sa présence au siège de l'ONU à New York, dans le cadre de la visite qu'il a effectuée sur instruction du Président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, avait tenu des rencontres intensives avec ses homologues de différents pays et des personnalités onusiennes, au cours desquelles il a mis en avant l'importance majeure accordée par le Président Tebboune au rôle vital de l'ONU, en affirmant qu'il "restera un ardent défenseur de ses efforts pour la promotion des droits de l'Homme, la préservation de la paix et de la sécurité internationales et la promotion du développement durable".

Il également réaffirmé l'engagement fort et résolu du Président Tebboune qui a souligné que l'Algérie "assumera cette responsabilité avec dévouement et engagement et contribuera en tant que partenaire responsable et fiable à relever les défis mondiaux en présentant des idées et des initiatives à même de renforcer le rôle de l'action multilatérale dans la préservation de la paix et de la sécurité internationales".