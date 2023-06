Algérie: Bouira - Levée du gel sur des projets sportifs et de développement au CNSLT

BOUIRA — Le ministre de la Jeunesse et des sports (MJS), Abderrahmane Hammad, a annoncé mardi à Bouira, la levée du gel sur quelques projets sportifs et de développement inscrits auparavant au profit du Centre national de sport et de loisir de Tikjda (CNSLT), dont le projet de réhabilitation des remontées mécaniques.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite à Bouira, le ministre s'est dit "très heureux" d'annoncer la levée du gel sur quelques projets, dont la réalisation d'une piscine de 25 mètres, d'une salle omnisport et la réhabilitation des remontées mécaniques, qui vont "contribuer à promouvoir plusieurs disciplines sportives dont le ski et les sports de montagne".

"Ces remontées mécaniques permettront aussi de donner une nouvelle impulsion au tourisme ainsi qu'au développement économique local à Bouira", s'est réjoui M. Hammad, qui inspectait l'un des sites de ces remontées mécaniques au chalet du Kef.

Selon la fiche technique présentée sur place au ministre, une enveloppe de près de 800 millions de dinars est indispensable pour l'étude et le suivi du projet de réalisation de deux télécabines devant relier le CNSLT au sommet de l'Akouker, puis le chalet du Kef.

Au cours de sa visite à Tikjda, M. Hammad a exprimé sa satisfaction quant aux "progrès remarquables que connaît le secteur du sport à Bouira, en matière de prise en charge des jeunes et des athlètes".

"Nous avons accordé une importance particulière au CNSLT, où plusieurs structures ont été réalisées, dont le revêtement du stade en gazon artificiel, et la réhabilitation de la piste de course pour les athlètes pour un montant global de près d'un milliard de dinar", a précisé le ministre.

Le CNSLT a bénéficié également de plusieurs autres opérations d'aménagement et de réhabilitation. Certains projets concernés ont déjà été achevés, et d'autres sont en cours d'étude ou de réalisation dont des structures d'accueil pour une enveloppe de plus de 140 millions de dinars, selon les détails communiqués par le ministre lors de cette visite.

Le ministre a annoncé également qu'une enveloppe financière de l'ordre de plus d'un milliard et 500 millions de dinars, sera allouée pour la réalisation de plusieurs autres projets proposés dans le cadre du nouveau programme 2024.

"Ces opérations portent sur l'étude, le suivi et la réalisation d'autres projets dont le stade d'Aswel, et une piscine semi-olympique au profit du CNSLT", a précisé M. Hammad à la presse.

Il a estimé que ces projets permettront de doter le CNSLT de toutes les structures nécessaires pour devenir "un véritable pôle de sport et de tourisme".

M. Hammad s'est rendu ensuite dans la ville de Bouira, où il a visité le stade Rabah Bitat. Sur place, il a annoncé qu'une étude sera réalisée pour une enveloppe de 18 millions de dinars afin de réhabiliter le stade.

"Nous avons également inscrit d'autres opérations dont l'étude, le suivi et la réalisation d'une piscine semi-olympique à Souk Lakhmis (Ouest de Bouira), quatre stades de proximité à Bouira et à Ahl Laksar, le tout pour un montant global de 160 millions de dinars", a encore expliqué le ministre.

Une autre enveloppe de l'ordre de 238 millions de dinars sera destinée à l'aménagement et la réhabilitation des structures de jeunesse et de sport à travers la wilaya de Bouira, a-t-il conclu.