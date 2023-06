Afrique de l'Est: Nord-Kivu - Les opérateurs économiques affirment « ne tirer aucun profit de l'adhésion de la RDC à l'EAC »

Les opérateurs économiques du Nord-Kivu se plaignent de ne tirer aucun avantage, jusqu'ici, de l'adhésion de la RDC à la Communauté des Etats d'Afrique de l'Est (EAC).

Il y a un peu plus d'une année, le 29 mars 2022, la RDC signait officiellement son adhésion à l'EAC. Il avait été dit que le pays tirerait beaucoup d'avantages de cette intégration : le commerce devient beaucoup plus rapide, plus simple et moins cher, rappellent ces opérateurs.

Cette intégration permet notamment aux citoyens congolais de voyager librement dans les autres pays membres. Ce qui inclut ici, le non-paiement de visa d'entrée.

Pourtant, les commerçants payent le visa d'entrée dans certains pays membres de cette organisation sous régionale.

« Alors, pourquoi avoir rejoint l'EAC si on ne peut en tirer aucun profit ? », se demandent-ils.

Hormis le Rwanda, d'autres pays de l'EAC font payer le visa aux Congolais, témoigne un autre commerçant.

« Je vais de temps en temps au Rwanda à Kigali, en Ouganda, à Nairobi au Kenya, à Dar-es-Salam en Tanzanie et au Burundi. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas, particulièrement pour nous les commerçants et les gens qui se débrouillent, les raisons de notre intégration dans l'EAC. Parce que, jusqu'à présent, nous continuons à payer toujours le visa ; sauf, l'avantage que nous avons que nous avons ici, avec nos voisins du Rwanda par rapport à la Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL) », affirme un commerçant.

En réaction, Christophe Lutundula, ministre congolais des Affaires étrangères, invite tout le monde à la patience.

Au cours d'une conférence de presse animée mardi 6 juin à Kinshasa, il appelle les Congolais à la patience en attendant l'harmonisation des textes.