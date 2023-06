Congo-Kinshasa: « Tout agent public, politique comme administratif, est un agent du climat des affaires », rappelle Félix Tshisekedi

Le Président Félix-Antoine Tshisekedi a fait remarquer que tout agent public de l'Etat, politique comme administratif, a un rôle important à jouer en tant qu'agents du climat des affaires. Il l'a dit lors de la présentation du rapport du Baromètre national du climat des affaires (BNCA) le 6 juin à Kinshasa.

« Je vous le dis clairement : tout agent public de l'Etat, politique comme administratif, et à quelque niveau où se situe son action, doit être conscient qu'il est un agent du climat des affaires, appelé en permanence à mettre en oeuvre les valeurs des principes du service public et de l'administration. Le service public d'une manière générale doit rester noble, qualitatif et exempt de vice », a souligné Félix-Antoine Tshisekedi.

L'enquête du Baromètre national du climat des affaires (BNCA), portant sur quatre-cents et trois entreprises dans treize secteurs de l'économie nationale, a attribué à la République démocratique du Congo un taux de satisfaction de 37% dans ce secteur.

« Il ressort de ce rapport que, le climat des affaires en RDC est en cours d'amélioration. A ce stade, le BNCA lui donne un score de satisfaction de 37 %. Cette enquête, qui s'est déroulée du 24 janvier au 27 mars 2023, a porté sur 403 entreprises dans 13 secteurs de l'économie nationale, un taux de réalisation jamais atteint auparavant », a déclaré le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi, au cours de la cérémonie de présentation des résultats de la première enquête du BNCA à la Cité de l'Union africaine.

Le Chef de l'Etat a, à cette occasion, salué la qualité du travail abattu par le BNCA :

« Apres avoir parcouru les résultats de l'enquête dans le rapport qui m'a été transmis, j'ai noté avec une grande attention, la perception du cadre des affaires par des opérateurs économiques dans leur diversité et en fonction des indicateurs qui ont été arrêtés ».

Ces opérateurs économiques ont dénoncé les obstacles à leur plein épanouissement en tant qu'acteurs principaux du monde des affaires.

« En effet, qu'il s'agisse de la qualité des rapports entre l'administration publique et les operateurs économiques, de la corruption et des troubles sécuritaires, des infrastructures, de la sécurité juridique et judiciaire, du système fiscal et de la parafiscalité, de l'accès au financement pour les entreprises,... ils ont mis a nu les fléaux qui gangrènent et rongent notre environnement économique », a ajouté M. Tshisekedi.

Il a, en outre, exhorté chaque partie prenante, notamment les ministères sectoriels et d'autres acteurs impliqués dans l'amélioration du climat des affaires en RDC, à « jouer sa partition pour un environnement des affaires assaini et attractif en faveur des partenaires étrangers ».

Recommandations du BNCA

Le Baromètre national du climat des affaires a recommandé, notamment de mener des réformes sur la fiscalité et la parafiscalité, la sécurité juridique et judiciaire, l'environnement politique, la gestion des marchés publics, la qualité de l'administration ainsi que celle des infrastructures.

Ce rapport synthétique a eu le mérite, note-t-on, de présenter les opinions des chefs d'entreprises sur l'évolution du climat des affaires, tout en mettant en exergue les facteurs qui ont le plus influencé l'environnement des affaires. Il a également permis de formuler des recommandations pouvant aboutir à l'élaboration d'une feuille de route des réformes appropriées.

Au-delà d'un outil d'évaluation globale de l'écosystème économique en RDC, le BNCA est une interface entre le président de la République et le monde des affaires, ainsi qu'un levier d'action pour les questions et initiatives relatives à l'amélioration du climat des affaires, rappelle-t-on.

Du BNCA

Le Baromètre national du climat des affaires (BNCA) en RDC a été lancé le 15 février 2023 par la Cellule du climat des affaires, une structure de la Présidence. Il est un outil de promotion du partenariat public-privé qui sert à évaluer périodiquement le degré de satisfaction des operateurs économiques face aux reformes et autres pratiques liées à l'environnement des affaires en RDC.

Il collecte auprès des opérateurs économiques des données pour faire de propositions afin d'améliorer le climat des affaires.

Le BNCA est un indicatif quantitatif et chiffré qui va mesurer le comportement des affaires en RDC. Il permet de desceller les difficultés que les opérateurs économiques connaissent à faire les affaires en RDC. Ce qui pourrait orienter les décisions des décideurs congolais.

Cet outil est mis en place pour combler le vide qu'avait laissé le Doing Business de la Banque Mondiale, lequel cotait au moins 180 économies pour mesurer les facilités qu'elles offraient à y faire les affaires.

La Cellule du climat des affaires dont dépend le BNCA est un service technique à la disposition du Président de la République ayant pour mission principale d'étudier, analyser, évaluer, faire de propositions et prendre en charge toutes question et initiative se rapportant à l'amélioration de l'environnement économique et au climat des affaires en République Démocratique du Congo.