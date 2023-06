Sénégal: L'opposition dénonce « les dérives » de Macky à l'international

L'opposition sénégalaise a annoncé une série de manifestations les 9 et 10 juin prochain à Dakar pour contraindre Macky Sall à respecter leurs droits et de renoncer à une éventuelle candidature en 2024. Elle compte porter le combat à l'étranger.

L'opposition sénégalaise a annoncé une série de manifestations les 9 et 10 juin prochain à Dakar pour contraindre le président Macky Sall à respecter leurs droits et de renoncer à une éventuelle candidature en 2024. En plus de cela, elle compte porter le combat à l'étranger.

Ainsi, l'opposition a envoyé Déthié Fall, président du PRP et candidat à l'élection présidentielle, en mission pour rencontrer les organisations internationales. « Dans le cadre de l'internationalisation de la mobilisation contre les dérives du Président Macky Sall, je pars en mission Fast track de 72 h pour le compte de l'opposition en France, en Suisse et en Italie à la rencontre d'organisations internationales très préoccupées par la situation nationale », a-t-il posté sur sa page Facebook.

C'est pour, dit-il, dénoncer la séquestration et la privation des droits du Président Ousmane Sonko ; les violences inouïes du régime de Macky Sall contre les populations sénégalaises lors des manifestations avec son lot de conséquences. L'élimination politique systématique de tous les candidats à l'élection ; l'emprisonnement des militants, responsables de l'opposition et des journalistes ; etc.