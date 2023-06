Sénégal: Manifestations dans l'après-midi de lundi à Keur Massar - La tentative d'attaque contre Auchan tuée dans l'oeuf

Après 48 heures d'accalmie, les samedi 4 et dimanche 5 juin, suite aux violentes manifestations des deux jours précédents (jeudi et vendredi), avec leurs lots de dégâts énormes, des jeunes ont voulu remettre ça à Keur Massar hier, lundi 5 juin 2023. Vers 18 heures, un groupe de jeunes a entrepris de s'attaquer au magasin Auchan situé dans la commune de Keur Massar Sud, sur les deux voies menant à Jaxaay. En vain !

A l'image des précédentes tentatives à l'occasion de chaque manifestation, comme celles de jeudi et vendredi dernier, un impressionnant dispositif sécuritaire déployé aux alentours de cette grande surface a réussi à contenir l'assaut. Les Forces de l'ordre ont repoussé et disperser les assaillants à coup de jets de grenades lacrymogènes et de bombes asphyxiants.

Des bombes dont le bruit des détonations, perceptible jusque dans des quartiers et zones très éloignées du théâtre des affrontements, ont suscité un branlebas partout. Les quelques commerces qui avaient commencé à profiter de l'accalmie baissent rideaux, le marché aussi. L'informel plie tables et bagages, des automobilistes et transports en communs roulent vite pour quitter le secteur, surtout la zone de l'autopont et du grand marché de Keur Massar. Il s'en est suivi une sorte de débande, un sauve-qui-peut dans les rues.

Heureusement, les choses s'arrêteront là, puisque le calme est vite revenu. Seulement, les rues ont déjà été désertées, en un laps de temps, dès les premières détonations suivies de cris des manifestants.