Maroc: Le renforcement du leadership de la femme d'affaires au centre d' un forum à El Jadida

"Ensemble pour le renforcement du leadership de la femme entrepreneuse d'El Jadida" est le thème d'un forum organisé, vendredi à El Jadida, par l'Association "Entrelles Entrepreneures Doukkala Abda".

Cette rencontre a été l'occasion de présenter les actions du Centre international des entreprises privées (CIPE) en faveur des entreprises au Maroc en général et à El Jadida en particulier et d'exposer l'expérience de jeunes porteuses de projets accompagnées par le CIPE, outre de débattre des thématiques liées aux entreprises dirigées par des femmes d'affaires dans le Royaume.

A cette occasion, la présidente de l'Association "Entrelles Entrepreneures Doukkala Abda", Samira Nacif, a indiqué que ce forum intervient suite à un long processus de rencontres et de consultations avec le Centre international des entreprises privées, passant en revue les principaux objectifs, axes stratégiques et projets réalisés dans ce cadre au titre de la période 2022-2023.

Dans une déclaration à l'Agence Maghreb arabe presse (MAP), elle a souligné que ce forum constitue pour tous les acteurs de l'écosystème local, national et international une plateforme d'échange par son pluralisme et la qualité des panels et tables rondes programmés pour élaborer une feuille de route susceptible d'améliorer le climat des affaires en faveur de la femme marocaine.

Pour sa part, Mme Pamela O Beeccroft, représentante du CIPE, s'est dite impressionnée par le travail effectué dans ce sens par toutes les associations Entrelles Entrepreneures du Royaume, et plus particulièrement celle de Doukkala Abda. Ce forum, a-t-elle confié à la MAP, est l'aboutissement de l'action au quotidien menée conjointement avec Entrelles d'El Jadida, entreprises et décideurs afin d'améliorer le climat des affaires au Maroc. "L'objectif de notre présence aujourd'hui est d'aider les femmes d'affaires marocaines à surmonter toutes les barrières qui constituent encore un handicap pour la réussite de leurs projets", a-t-elle enchaîné, notant que le plaidoyer élaboré à l'issue de ce forum, et le Business Agenda du CIPE, oeuvreront ensemble pour le renforcement du leadership de la femme entrepreneuse d'El Jadida.

De son côté, Kamal Akaya, représentant du CIPE Maroc et responsable des programmes pour les projets marocains du CIPE, a détaillé l'initiative Business Agenda, ses objectifs et ses bénéfices pour les entreprises CIPE. Et d'expliquer que la stratégie globale du CIPE au Maghreb est d'accroître la diversité et la pluralité des entreprises, ainsi que d'augmenter et de renforcer leur capacité à représenter leurs membres auprès des décideurs, affirmant que le Maroc est la clé de voûte de cette stratégie.

En clôture de ce forum, les participants ont arrêté les prochaines étapes du Business Agenda de l'Association Entrelles Entrepreneures Doukkala Abda.